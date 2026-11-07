Alertan por Lluvias y Posible Caída de Aguanieve en Chihuahua; Prevén Llegar a -1
Protección Civil pronostica precipitaciones de hasta 50 milímetros, fuertes rachas de viento y temperaturas bajo cero en la Sierra Tarahumara
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Protección Civil pronostica precipitaciones de hasta 50 milímetros, fuertes rachas de viento y temperaturas bajo cero en la Sierra Tarahumara
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene una alerta preventiva en Chihuahua por el pronóstico de lluvias, descenso de temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve en las partes altas de la Sierra Tarahumara durante las próximas horas.
Para este sábado 7 de noviembre se esperan precipitaciones de hasta 50 milímetros en algunos municipios, además de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora.
Estas condiciones estarán relacionadas con la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 4, en interacción con otros sistemas meteorológicos y el ingreso de humedad del océano Pacífico.
De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil, los municipios donde se esperan las precipitaciones más importantes, de 25.1 a 50 milímetros, son Guadalupe, Namiquipa, Cuauhtémoc, Santa Isabel, Chihuahua, Aquiles Serdán, Rosales y Satevó.
En tanto, se prevén lluvias de 5.1 a 25 milímetros en Juárez, Ahumada, Ascensión, Janos, Madera, Temósachic, Guerrero, Bocoyna, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Delicias, Parral, Jiménez, Camargo y Ojinaga.
Para San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros y Coronado se estiman acumulados de hasta 5 milímetros.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
En cuanto al viento, se pronostican velocidades de entre 5 y 15 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 45 kilómetros por hora en Juárez, Julimes, Saucillo, Valle de Zaragoza, Camargo, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Janos, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Delicias, Parral y Ojinaga, entre otros municipios.
La CEPC advirtió sobre la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las partes altas de Madera, Bocoyna y Guachochi, debido al descenso de temperaturas.
Para el domingo 8 de noviembre se pronostican temperaturas mínimas de hasta -1 grado centígrado en algunas zonas de la región serrana.
Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó abrigarse adecuadamente y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.
También pidió utilizar correctamente los calefactores, mantener ventilados los espacios cerrados, conducir con precaución y evitar cruzar arroyos o calles inundadas.
La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y recordó que, en caso de emergencia, está disponible el número 9-1-1.
PT