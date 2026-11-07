Pronóstico del tiempo

Alertan por Lluvias y Posible Caída de Aguanieve en Chihuahua; Prevén Llegar a -1

Protección Civil pronostica precipitaciones de hasta 50 milímetros, fuertes rachas de viento y temperaturas bajo cero en la Sierra Tarahumara

Alertan por Lluvias y Posible Caída de Aguanieve en ChihuahuaFoto: CEPC

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