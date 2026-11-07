Deportes

Equipos y Horario para el Partido de la NBA en la Ciudad de México 2026

Será el partido número 35 de la liga en el país desde 1992: 16 de temporada regular y 19 de pretemporada

Nikola Jokic, jugador de los Denver Nuggets de la NBANikola Jokic, jugador de los Denver Nuggets de la NBA | Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Partido de la NBA Hoy en México: ¿A Qué Hora es y Qué Equipos Juegan en la Arena CDMX Este 7 de Noviembre? | N+