Equipos y Horario para el Partido de la NBA en la Ciudad de México 2026

El mejor basquetbol vuelve a la Ciudad de México una vez más, ya que hoy sábado 7 de noviembre, la capital del país será testigo de un partido de temporada regular de la NBA. La liga estadounidense se ha sumado, desde hace varios años, a lo que hacen la MLB y la NFL, quienes han visto un mercado muy favorable en tierras mexicanas y la afición suele responder de buena manera.

En esta ocasión, la Ciudad de México albergará su partido número 35 de la liga desde 1992. Durante ese lapso, nuestro país ha sido sede de 16 juegos de temporada regular y 19 de pretemporada, siendo así el país que más partidos de NBA ha recibido fuera de Estados Unidos y Canadá.

Además, este será el quinto año consecutivo que la CDMX alberga un juego oficial de la NBA y el partido número 15 de temporada regular en el país desde 2014. A continuación te contamos quiénes son los equipos que juegan hoy, a qué hora empieza el partido y qué jugadores son los más destacados para este juego.

¿Qué equipos juegan el Mexico City Game de la NBA 2026?

Este año, la NBA decidió enviar un duelo del Este contra el Oeste a la Ciudad de México. Los Indiana Pacers serán visitantes, de manera administrativa, ante los Denver Nuggets. Estos dos equipos tienen serias aspiraciones de postemporada en la presente campaña y cuentan con algunos de los mejores jugadores de la actualidad.

El caso más destacado es el de Nikola Jokic, pívot de los Nuggets, quien ha ganado el premio al Jugador Más Valioso de la NBA y el MVP de Las Finales, siendo considerado como uno de los mejores jugadores de la liga y uno de los basquetbolistas más completos en la historia.

El serbio cuenta en su equipo con figuras como Aaron Gordon y Jamal Murray, con quienes conquistó el título de la NBA en 2023.

Por otro lado, Indiana tiene en su plantilla a uno de los mejores bases de la NBA: Tyrese Haliburton. Sin embargo, para la mala fortuna de la afición mexicana, 'Hali' no podrá jugar ya que está lesionado. Aún así, los Pacers tienen a Pascal Siakam, campeón de la NBA con Toronto en 2019, quien cargará con la responsabilidad ofensiva del equipo.

¿A qué hora empieza el partido de la NBA en la Ciudad de México?

Este partido entre Denver e Indiana está programado para comenzar a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.