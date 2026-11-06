Deportes

Santos Sigue Soñando con Liguilla: Vence 2-0 a Potros de Hierro del Atlante

El conjunto lagunero está a una jornada de poder entrar a la "fiesta grande" del futbol mexicano, lo cual no consigue desde hace 4 años

El atlantista Martin Sarrafiore disputa el esférico con el lagunero Ezequiel Bullaude en el Estadio Banorte.El azulgrana Martin Sarrafiore disputa el esférico con el lagunero Ezequiel Bullaude en el Estadio Banorte. Foto: Reuters

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