Santos Sigue Soñando con Liguilla: Vence 2-0 a Potros de Hierro del Atlante

Santos sigue dando pasos firmes para meterse a la Liguilla luego de vencer a domicilio 2-0 a Potros de Hierro del Atlante, en duelo de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026.

Los goles laguneros fueron obra de Tahiel Jiménez (67') y Esteban Lozano (77'), quienes mantienen vivo el sueño de los Guerreros de calificar a la postemporada.

Con este marcador, los de La Comarca están momentáneamente en la quinta posición, con 25 unidades, mientras que Atlante, con 14 puntos, quedó en el lugar 16.

El duelo se disputó en el Estadio Banorte, donde los Potros de Hierro ya no aspiraban a un boleto para la "fiesta grande", pero le querían hacer la maldad a los Guerreros.

La victoria en casa para el Atlante era importante para cerrar de mejor manera su participación antes del descanso por la Fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, se despidió de su afición con una derrota, ya que ahora tendrá que cerrar el torneo de visitante.

Santos Laguna afrontó este encuentro con la intención de mantener el impulso que consiguió durante la última parte del torneo, luego de un inicio irregular que complicó sus aspiraciones de buscar el título.

Luego del protocolo “Juega limpio, siente tu Liga”, el árbitro Marco Antonio “El Gato” Ortiz hizo sonar su silbato para el inicio de las acciones. Los Potros usaron su uniforme azulgrana y los Guerreros portaron la playera albiverde.

Empezaron mejor los locales. La primera llegada de peligro fue de los azulgranas: Joaquín Moxica entró al área a toda velocidad y mandó disparo potente que la zaga visitante alcanzó a desviar. Un minuto más tarde fue Martín Sarrafiore quien puso a prueba al portero Carlos Acevedo.

Santos Laguna respondió a los 5 minutos con un cañonazo de Eduardo “Mudo” Aguirre que exigió al arquero Oscar Jiménez para que se empleara a fondo y desviara la bola a córner.

Pero el Atlante no se achicó, siguió al ataque y Luis Calzadilla obligó al meta Carlos Acevedo a detener un nuevo remate. Muy cerca estuvieron los pupilos del “Piojo” Herrera de abrir el marcador a los 7 minutos del partido.

Mala noticia para los Potros: el silbante expulsó a los 13 minutos a Aarón Quirós por cortar con falta una ocasión manifiesta de gol. El VAR mandó llamar al “Gato” Ortiz para checar la jugada, pero no modificó su decisión.

Y en el minuto 15 los Santos se pusieron adelante en el marcador, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego muy apretado. Se salvaron los Potros de Hierro por unos centímetros.

Atlante no se derrumbó pese a jugar con un hombre menos, así que le siguió plantando cara a los Santos y hasta llegó con peligro en un par de ocasiones. Mientras, los visitantes carecían de imaginación y puntería al ataque.

De hecho Carlos Acevedo tuvo que hacer gala de reflejos para atajar un disparo de los atlantistas que fue desviado por la zaga. El arquero ya iba hacia el otro lado y alcanzó a detener la bola sobre la línea de gol.

Luego de media hora el partido estaba bastante parejo, con el marcador en ceros, y jugadas de peligro en ambas áreas. Los azulgranas ya están eliminados, pero juegan por honor ante unos Guerreros que necesitan los 3 puntos para aspirar a la Liguilla.

Aunque los laguneros estaban urgidos de la victoria, se fueron apagando en el primer tiempo y dejaron crecer a los azulgranas. Incluso Eugenio Pizzuto estuvo cerca de hacerles daño con un misil que se fue apenas arriba del travesaño.

En el minuto 45 el azulgrana Martín Sarrafiore tuvo el primer tanto en los botines: quedó solo ante Acevedo, pero apostó por la potencia en vez de colocación y estrelló su intento en la humanidad del guardameta.

Con 45+4 minutos de juego en el reloj, el árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz decidió que era suficiente y mandó a ambas escuadras a las regaderas. La pizarra se mantuvo 0-0 pese a que Atlante fue mejor a raíz de que se quedó con un hombre menos.

Sin embargo, en la segunda mitad fue el declive azulgrana, ya que cayeron los goles que a la postre le dieron la victoria al conjunto lagunero.

El primero cayó al 67', por obra de Tahiel Jiménez, hijo del mítico "Lorito", en una jugada bien tejida por Santos. El delantero albiverde recibió el balón por el costado izquierdo y sacó tiro cruzado que no pudo detener el portero capitalino.

Diez minutos después, ahora por la derecha, Esteban Lozano sacó disparo en movimiento y la de gajos se fue por en medio de las piernas del arquero Óscar Jiménez, para hacer el 2-0 a favor del visitante.

Al final del duelo, los equipos se anularon y las opciones de gol desaparecieron, aunque el cuadro santista ya tenía en la bolsa los tres puntos y el sueño intacto de entrar a la Liguilla, instancia que no juega desde el Apertura 2022.

En la última jornada del torneo regular, Santos recibirá en el TSM al León. Por su parte, Atlante cerrará su regreso a la Primera División en la frontera, visitando al Tijuana.

FBPT