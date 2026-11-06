Sociedad

Trabajadores del Poder Judicial Realizan Paro de Labores en Veracruz

Más de 350 empleados de confianza y de base protestaron al sur de Veracruz debido a las nuevas evaluaciones

Paro de labores del PJF en CoatzacoalcosParo de labores del PJF en Coatzacoalcos. Foto: N+

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Trabajadores del Poder Judicial en Coatzacoalcos se declaran en paro. Exigen evaluaciones justas tras cambios en el Diario Oficial.

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