Trabajadores del Poder Judicial Realizan Paro de Labores en Veracruz

Se fueron a paro de labores más de 350 trabajadores de confianza y de base del Poder Judicial de la Federación de la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz debido a los cambios establecidos por el Órgano de Administración Judicial.

Los empleados indican que se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para modificar los mecanismos mediante los cuales se evaluará al personal que forma parte de la carrera judicial por lo que este viernes iniciaron un paro. La primera evaluación será el 4 de diciembre.

'Hoy no vamos a trabajar, estamos manejándolo hasta hoy no nos oponemos a que seamos evaluados, queremos evaluaciones justas' Narró Liliana Arrioja, Representante sindical del PJF.

A pesar del paro de labores solo se atienden casos urgentes.

'Las cosas urgentes se atienden, dejamos de atender las sesiones fijadas para el día de hoy, las audiencias penales continúan y las mercantiles también'

Señalaron que en caso de que no pasen el último examen viene el cese o la readscripción , es decir los cambiarán de ciudad y esto les afectará en sus salarios.

Por otra parte, en un comunicado se indicó que con esta nueva medida no se pondrá en riesgo ningún empleo del Poder Judicial de la Federación. En dicho documento, afirman que es falso que los exámenes programados para diciembre de 2026 puedan provocar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas.

Esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial. Su propósito es identificar necesidades de capacitación.