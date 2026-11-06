Trabajadores del Poder Judicial Protestan por Evaluación de Desempeño en Tampico, Tamaulipas

Empleados del Poder Judicial de la Federación en Tampico suspendieron sus labores y realizaron una manifestación en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Miguel Hidalgo, donde además bloquearon parcialmente la circulación en sentido de sur a norte.

La movilización forma parte de una jornada de protestas a nivel nacional contra los nuevos lineamientos de la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026, emitidos por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Los trabajadores inconformes señalaron que algunos de los criterios contemplados en el proceso permiten asignar calificaciones con base en apreciaciones personales de superiores y compañeros, por lo que solicitaron revisar los mecanismos establecidos al considerar que podrían comprometer la imparcialidad de los resultados.

El organismo aclaró que esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, por lo que no implicará aprobación ni reprobación, y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación de los trabajadores.

Asimismo, descartó que los exámenes programados para diciembre de 2026 puedan provocar despidos o la pérdida de plazas, y explicó que el objetivo es identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia.

El OAJ (Órgano de Administración Judicial) también manifestó su respeto a la libertad sindical y al derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades, al tiempo que reiteró su disposición al diálogo para implementar el proceso de evaluación y brindar herramientas de capacitación al personal judicial.