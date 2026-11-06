Sociedad

Trabajadores del Poder Judicial Protestan por Evaluación de Desempeño en Tampico, Tamaulipas

Los inconformes solicitaron revisar los mecanismos establecidos al considerar que podrían comprometer la imparcialidad de los resultados

Trabajadores ProtestanTrabajadores Protestan. Foto: N+

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Empleados judiciales en Tampico se manifiestan contra evaluación de desempeño. Temen que criterios subjetivos afecten resultados.

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