Denuncian Presunto Maltrato Animal Tras Muerte de Caballo en Ensenada, BC

La muerte de un caballo generó indignación entre habitantes del ejido Coronel Esteban Cantú, en Ensenada, donde vecinos y autoridades ejidales denunciaron presuntas omisiones en el cuidado del animal durante varios meses.

El equino fue encontrado sin vida el pasado 29 de octubre, aparentemente ahorcado, luego de permanecer amarrado en una zona montañosa.

Luis Serrano, presidente ejidal de Coronel Esteban Cantú, señaló que el caballo deambulaba por las calles debido a que presuntamente su propietario no lo mantenía bajo los cuidados necesarios. Incluso, aseguró que en distintas ocasiones el animal ingresaba a otras propiedades en busca de alimento y agua.

“Desgraciadamente, debido a las omisiones de cuidados que tenía por parte de su propietario, se le salía, se le soltaba, deambulaba por las calles. Ese animalito se metió a otras casas en búsqueda de comida y agua”, relató.

Tras el hallazgo, elementos de la Policía Ecológica y personal de la Fiscalía acudieron al sitio. Sin embargo, de acuerdo con el presidente ejidal, las autoridades señalaron que no había delito que perseguir.

Serrano pidió que se atiendan los reportes ciudadanos y recordó que, según indicó, existían antecedentes de llamadas al 911 por las condiciones en que se encontraba el caballo.

“Están los antecedentes en el C5 de que estaba mal cuidado ese animal por su propietario”, expresó.

Ante lo ocurrido, fue presentada una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por presunto maltrato y crueldad animal.

El equipo de noticias solicitó la postura de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado sobre los reportes previos y la atención del caso; sin embargo, al cierre de edición no se había recibido respuesta.

APG