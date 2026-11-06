Seguridad

Denuncian Presunto Maltrato Animal Tras Muerte de Caballo en Ensenada, BC

Autoridades ejidales aseguran que reportaron durante meses las condiciones en que vivía el animal, el caso fue denunciado ante la Fiscalía estatal

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