Seguridad

Así Cambian las Tarjetas en los Bancos para Robarlas: Reportan Ataque en Cajero Automático

Un hombre de 76 años denunció que un sujeto intercambió su plástico después de distraerlo en un cajero automático

Un hombre retira dinero de un cajero automático. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUn hombre retira dinero de un cajero automático. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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