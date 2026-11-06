Así Cambian las Tarjetas en los Bancos para Robarlas: Reportan Ataque en Cajero Automático

Un hombre de 34 años fue detenido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), luego de ser señalado por presuntamente intercambiar tarjetas bancarias en cajeros automáticos de la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con información de la SSC, el caso comenzó tras una denuncia ciudadana en una sucursal bancaria localizada sobre avenida Canal de Miramontes, en la colonia Jardines de Coyoacán.

En ese lugar, los policías atendieron a un adulto mayor de 76 años, quien explicó que, mientras utilizaba el área de cajeros automáticos, un individuo lo empujó y provocó que su tarjeta cayera al piso.

El afectado relató que el sujeto recogió el plástico y se lo devolvió antes de retirarse. Sin embargo, cuando intentó realizar otra operación bancaria, descubrió que la tarjeta que tenía en sus manos no correspondía a la suya.

Ante la situación, informó al gerente de la sucursal, quien revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad y compartió con los oficiales las características físicas del presunto responsable.

Con los datos proporcionados, los elementos de la PBI comenzaron la búsqueda del individuo y se trasladaron, junto con la víctima, a otra sucursal bancaria ubicada sobre avenida Canal de Miramontes, en la colonia Los Cipreses.

En ese establecimiento localizaron al hombre señalado. Al percatarse de la presencia policial, intentó escapar, pero fue interceptado y detenido metros más adelante.

Durante una revisión preventiva, los uniformados encontraron entre sus pertenencias cuatro tarjetas bancarias, cuya propiedad legal no pudo acreditar.

El hombre, de 34 años, fue detenido a petición del afectado y posteriormente presentado ante el agente del Ministerio Público, junto con los plásticos asegurados.

FBPT