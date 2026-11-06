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Pronostican Lluvias y Descargas Eléctricas Hoy por Ingreso de Frente Frío 4 a Tamaulipas

Protección Civil estatal advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones y aumentos en los niveles de ríos y arroyos

Lluvias y Descargas Eléctricas Hoy por Ingreso de Frente Frío 4 a TamaulipasArribo de Frente Frío 4 en Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro

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El Frente Frío 4 trae lluvias fuertes y descargas eléctricas. Protección Civil advierte sobre posibles inundaciones.

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