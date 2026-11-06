Pronostican Lluvias y Descargas Eléctricas Hoy por Ingreso de Frente Frío 4 a Tamaulipas

El acercamiento del frente frío número 4 incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en distintas regiones de Tamaulipas durante este viernes, además de provocar un ligero descenso de las temperaturas hacia el fin de semana, informó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre las 12:00 y las 15:00 horas se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes y posibles descargas eléctricas en las regiones Centro, Sur y Mante de Tamaulipas.

Las condiciones de lluvia también se pronostican para algunas zonas de Nuevo León y San Luis Potosí. En Nuevo León, las precipitaciones podrían presentarse en las regiones Oriente, Citrícola y Área Metropolitana de Monterrey, mientras que en San Luis Potosí se esperan en las regiones Media y Huasteca.

El pronóstico también advierte sobre la presencia de bancos de niebla que podrían mantenerse durante este periodo en la región, lo que reduciría la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Protección Civil de Tamaulipas señaló que, además del incremento en la probabilidad de precipitaciones, se espera un descenso gradual y ligero de las temperaturas, que será más perceptible durante el fin de semana, con un ambiente ligeramente más fresco.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico meteorológico, debido a que las lluvias fuertes podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

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AHR