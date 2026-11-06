¿Cómo Estará el Clima Mañana en CDMX? Conagua Advierte sobre Tormentas Eléctricas el Sábado

¡Toma precauciones! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre posibles lluvias y descargas eléctricas mañana sábado en la Ciudad de México (CDMX).

Ante ello, aquí te damos a conocer el pronóstico del tiempo a detalle, para que sepas cómo estará el clima en la mañana, tarde y noche del 7 de noviembre y así las precipitaciones o frío no te tomen por sorpresa.

Según el reporte del SMN, actualmente la zona centro del país es afectada por un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Esos fenómenos mantendrán lluvias de distinta intensidad, descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades como la CDMX, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

Chubascos y actividad eléctrica

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN alertó sobre chubascos e incluso descargas eléctricas para la capital mexicana este sábado.

Informó que se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día.

Por la mañana, ambiente fresco a templado con presencia de bruma; así como bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, “los cuales estarán acompañados con descargas eléctricas”, dijo.

De igual manera, pronosticó una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 24 a 26 grados centígrados, así como viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo parcialmente nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 24 y 26 grados; 40% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 30 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; cielo medio nublado y rachas de viento de 20 km/h.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó tener lista la mochila de emergencia con documentos personales en bolsas de plástico herméticas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías y agua potable.

Así como extremar precauciones por posible saturación de suelos y deslaves, y disminuir la velocidad, encender luces intermitentes y mantener una distancia de seguridad prudente al manejar.

SPB