Pronóstico del tiempo

Vienen Tres Días con Bajas Temperaturas: Mapa Muestra Estados Afectados por Masa de Aire Frío

La Comisión Nacional del Agua detalla cómo será el avance del sistema frontal número 4 y su masa de aire

Ciudad de Tijuana, Baja California, cubierta por densa capa de niebla en febrero 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCiudad de Tijuana, Baja California, cubierta por densa capa de niebla en febrero 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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