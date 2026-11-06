Vienen Tres Días con Bajas Temperaturas: Mapa Muestra Estados Afectados por Masa de Aire Frío

Una masa de aire frío reforzará este viernes al sistema frontal número 4 y los siguientes tres días avanzará por México y ocasionará bajas temperaturas en diversas regiones, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En N+ te informamos qué estados serán afectados el sábado, domingo y lunes y te compartimos los mapas que muestran el posible avance de la masa de aire sobre la República Mexicana.

Actualmente, nuestro país se encuentra en la temporada de frentes fríos, que abarca de septiembre 2026 a mayo 2027, y hasta el momento suman cuatro de estos fenómenos meteorológicos.

Un frente frío es un choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Estos sistemas son impulsados por una masa de aire frío; tienen una duración de entre 5 y 7 días, y sus efectos pueden incluir: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Masa de aire refuerza al frente frío 4

El SMN informó que hoy el sistema frontal 4 será reforzado por una masa de aire frío sobre el noreste de México.

En esa zona interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente del territorio nacional.

Lo anterior ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz; así como descenso de las temperaturas vespertinas en el norte y noreste del país.

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Vienen tres días de bajas temperaturas

El sábado, la masa de aire mantendrá el descenso de temperatura en el norte y noreste, y el frente frío 4 permanecerá extendido sobre el noreste de la República Mexicana.

El domingo, el sistema frontal se desplazará sobre el oriente y continuará interaccionando con varios fenómenos meteorológicos que ocasionarán lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en esas regiones, así como en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Mientras que su masa de aire frío favorecerá descenso de temperatura sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro.

Para el lunes, el frente se extenderá sobre el sureste e interaccionará con un canal de baja presión, ocasionando lluvias fuertes en zonas del noreste, oriente y sureste. En tanto, la masa de aire frío mantendrá el descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Estados afectados por día

Sábado

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Domingo

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lunes

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Masa de aire en México el sábado 7 de noviembre. Imagen SMN

Masa de aire en México el domingo 8 de noviembre. Imagen SMN

Masa de aire en México el lunes 9 de noviembre. Imagen SMN

SPB