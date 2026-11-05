Prevén Lluvias en Tamaulipas por Llegada del Frente Frío 4

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) informó que para este jueves se esperan fuertes lluvias para la zona norte de Tamaulipas con fuertes rachas de viento, esto ante la llegada del frente frío número 4.

Asimismo, por la tarde se prevén altas temperaturas para algunos municipios. En Nuevo Laredo, las temperaturas oscilarán entre los 17 grados como mínima y 28 grados como máxima, mientras que para Reynosa, Matamoros, San Fernando y Ciudad Victoria, las temperaturas oscilarán entre los 21 grados como mínima y 33 grados como máxima.

Por su parte, para Miquihuana se esperan temperaturas de 9 grados como mínima y 26 grados como máxima; Gómez Farías, Mante y Tampico prevalecen con temperaturas que oscilarán entre los 20 grados como mínima y 33 grados como máxima, con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 30 a 50 km/h.

En lo que respecta al fin de semana, se espera un notable descenso en la temperatura para algunos municipios, como Reynosa, Matamoros y San Fernando.

Se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.