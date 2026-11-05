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Prevén Lluvias en Tamaulipas por Llegada del Frente Frío 4

En lo que respecta al fin de semana, se espera un notable descenso en la temperatura para algunos municipios

Prevén Lluvias en Tamaulipas por Llegada del Frente Frío 4Prevén Lluvias en Tamaulipas por Llegada del Frente Frío 4. Foto: N+

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Frente frío 4 trae lluvias intensas al norte de Tamaulipas. Nuevo Laredo y Reynosa verán temperaturas de 17°C a 33°C.

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