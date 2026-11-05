Seguridad Estatal Revisará Protocolos Tras Agresiones Armadas en Baja California

Los recientes ataques armados contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Baja California son una respuesta de los grupos delictivos ante la mayor presencia policial y la presión ejercida por las autoridades, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo.

El funcionario se refirió al enfrentamiento registrado en las inmediaciones del poblado Héroes de la Independencia, en Ensenada, donde dos agentes estatales resultaron lesionados y un presunto agresor perdió la vida.

Ante estos hechos, Carrillo anunció que se revisarán los protocolos de operación y se reforzará la capacitación de los elementos policiales, con el objetivo de fortalecer su actuación ante este tipo de situaciones.

Asimismo, destacó que en Tecate se acumularon ocho días sin homicidios, como parte de los resultados de las acciones de seguridad implementadas en el municipio.

APG