Seguridad

Seguridad Estatal Revisará Protocolos Tras Agresiones Armadas en Baja California

Laureano Carrillo anunció mayor capacitación para los agentes luego del enfrentamiento en Ensenada

Seguridad Estatal Revisará Protocolos Tras Agresiones Armadas en Baja CaliforniaSeguridad Estatal Revisará Protocolos Tras Agresiones Armadas en Baja California | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+