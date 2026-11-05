Seguridad

Detienen en Jalisco a George Hurtado, Prófugo de Estados Unidos Desde Hace 26 Años

El hombre scapó de una prisión en California en el 2000 y fue localizado tras labores de inteligencia de la Policía Estatal

Localizan a hombre que escapó de prisión en California desde el 2000.Localizan a hombre que escapó de prisión en California desde el 2000. Foto: Policía de Jalisco
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