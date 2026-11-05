Detienen en Jalisco a George Hurtado, Prófugo de Estados Unidos Desde Hace 26 Años

Un hombre identificado como Jorge Abel Hurtado, de 50 años y conocido como ‘El George Hurtado’, fue detenido en Jalisco luego de permanecer prófugo de la justicia estadounidense durante casi tres décadas, tras escapar de una prisión en California en el año 2000.

De acuerdo con la información proporcionada, Hurtado permanecía recluido en ese centro penitenciario por delitos contra la salud y tráfico de estupefacientes, cuando logró escapar y evadir a las autoridades del país vecino.

Después de su fuga, el hombre se habría escondido durante aproximadamente 16 años en las ciudades de Tijuana y Mexicali. Posteriormente, hace alrededor de una década, llegó a Jalisco, donde permaneció hasta que fue localizado mediante labores de inteligencia de la Policía Estatal.

Las investigaciones permitieron ubicarlo y concretar su detención en territorio jalisciense. Tras su captura, se informó que será entregado nuevamente a las autoridades de Estados Unidos, donde es requerido por los delitos relacionados con narcóticos por los que cumplía una condena antes de escapar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Capturan en Jalisco a ‘El George Hurtado’, Prófugo en Estados Unidos

Con esta detención, concluye un periodo de 26 años en el que Jorge Abel Hurtado permaneció fuera del alcance de las autoridades estadounidenses, luego de abandonar la prisión de California en el año 2000.