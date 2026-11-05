Muere Hombre al Interior de Taller Mecánico en Santa Catarina, Nuevo León

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un taller mecánico ubicado en la colonia El Frutal, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, hecho que movilizó a elementos de Protección Civil y autoridades de investigación.

El hallazgo se registró sobre la calle Constitución Norte, donde se reportó la presencia de una persona que aparentemente no contaba con signos vitales. Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil arribaron al establecimiento para brindar la atención correspondiente y realizar la valoración de la víctima.

Sin embargo, al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones sobre lo ocurrido.

La víctima fue identificada como Carlos, de 50 años de edad, originario del Estado de México, quien fue localizado al interior de un cuarto del taller mecánico. De acuerdo con la información proporcionada, el hombre presentaba más de 15 heridas provocadas por un arma blanca.

Ante las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, se solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad y del personal encargado de las investigaciones, quienes se trasladaron hasta el establecimiento para realizar las diligencias correspondientes.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía municipal, así como personal de la Fiscalía General de Justicia, quienes comenzaron con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del hombre.

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido en este establecimiento de Santa Catarina, Nuevo León. El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades, quienes buscan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias relacionadas con la muerte del hombre

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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