Seguridad

Muere Hombre al Interior de Taller Mecánico en Santa Catarina, Nuevo León

Elementos de Protección Civil confirmaron el hallazgo sin vida de una persona en la calle Constitución Norte

Muere hombre En Taller MecanicoMuere hombre en Santa Catarina.Foto: N+

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La Fiscalía General de Justicia realiza las investigaciones correspondientes por la muerte de un hombre de 50 años en Santa Catarina

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