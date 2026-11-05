Clima en Nuevo León: Nuevo Frente Frío Ingresará con Probabilidad de Lluvia
Este sistema frontal podría traer consigo precipitaciones durante la madrugada
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Esta mañana en Monterrey, las temperaturas se han presentado de 18˚C en algunos sectores de la metrópoli, mientras que en otros puntos muestran hasta 22˚C para iniciar la jornada. El cielo se encuentra ligeramente nublado y la calidad del aire es Buena en las 15 estaciones de monitoreo ambiental.
Para el resto del día se espera que la condición del cielo cambie a medio nublado o soleado por momentos, sin probabilidades de lluvia, alcanzando temperaturas máximas cercanas a los 29˚C. Alternaremos un día de calor moderado antes de que todo cambie a partir de mañana.
Esta mañana el frente frío número 4 se ha alejado hacia el norte del Golfo de México y su masa de aire frío cederá rápidamente para permitir el incremento de las temperaturas. El siguiente frente frío ya se desplaza sobre el occidente de Texas, ligeramente al norte de Chihuahua y se espera que llegue a territorio de Nuevo León por la madrugada del viernes activando las probabilidades de lluvia desde las 4 de la madrugada.
Se espera que esta condición de cielo nublado y lluvioso nos acompañe a lo largo del fin de semana. Las temperaturas irán en retroceso, esperando para el viernes 21˚C a 22˚C y por la noche descendiendo a 19˚C. Para el sábado de 17˚C a 20˚C. Para el domingo y lunes se esperan mínimas de 14˚C a 15˚C con máximas de 19˚C. La próxima semana se anticipan días nublados y con leve recuperación de la temperatura.
Se mantienen bajo observación dos zonas de inestabilidad con potencial ciclónica, una frente a la costa de Centroamérica en el Pacífico y otra en el Atlántico cada vez más lejos de las Bahamas moviéndose al oriente.
Con información de Mauro Morales | N+
SHH