Muere Trabajador Prensado Entre Una Grúa y Maquinaria en Empresa de Apodaca, Nuevo León

Un trabajador murió luego de sufrir un accidente laboral al interior de una empresa dedicada al ramo del acero, ubicada sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el empleado realizaba trabajos de reparación en una maquinaria cuando, por causas que aún no han sido esclarecidas, quedó prensado entre una grúa y el equipo que intervenía.

Al percatarse de lo ocurrido, sus compañeros solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y activaron los protocolos correspondientes para intentar auxiliarlo.

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Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al establecimiento, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, debido a las lesiones que sufrió al quedar atrapado entre ambas máquinas.

El accidente fue reportado en una compañía localizada cerca del Aeropuerto Internacional de Monterrey, hasta donde también acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía de Nuevo León.

Los peritos realizaron las diligencias correspondientes y comenzaron con la recolección de indicios para establecer cómo ocurrió el percance y determinar las circunstancias en las que el empleado quedó atrapado.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente la identidad de la víctima.

La Fiscalía estatal continuará con las investigaciones para esclarecer este accidente ocurrido durante la jornada laboral del trabajador.