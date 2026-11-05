Accidentes

Muere Trabajador Prensado Entre Una Grúa y Maquinaria en Empresa de Apodaca, Nuevo León

Las labores de reparación que realizaba al interior de una compañía del ramo acerero terminaron en tragedia, luego de que un empleado quedara atrapado entre dos equipos y perdiera la vida.

Muere hombre prensadoMuere hombre prensado. Foto: N+

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Tragedia en Apodaca: trabajador muere prensado entre grúa y maquinaria en empresa acerera. Las autoridades investigan el accidente.

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