Brian Rodríguez Es Baja en el América y Se Perderá el Partido contra Pumas

Justo cuando está en juego el liderato del Torneo Apertura 2026 y el club América enfrenta un duro encuentro que puede decidirlo, se ha dado a conocer que las Águilas no podrán contar con su mejor elemento: Brian Rodríguez.

El futbolista uruguayo es baja temporal debido a una lesión que lo deja fuera de la convocatoria para el duelo del fin de semana ante los Pumas de la UNAM. El club azulcrema informó a través de sus redes sociales que “Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo”.

Además, las Águilas añadieron que “el tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”. Por tratarse de un desgarre en la pierna, se calcula que al menos estará una semana fuera de las canchas.

Si es un desgarre de grado 1, el futbolista tarda entre 1 y 3 semanas en superarlo. Si se trata de una lesión de grado 2 ocupará entre 3 y 8 semanas. Hasta el momento el club no ha dejado en claro la gravedad de la lesión de Brian Rodríguez.

Hay que mencionar que la baja de Brian se suma a la lista de jugadores que no estarán disponibles para el estratega Guillermo Almada. El brasileño Raphael Veiga fue operado del hombro y está en proceso de recuperación. Además, el defensa uruguayo Santiago Bueno fue expulsado en el partido contra Toluca y cumple suspensión de un partido.

Caso aparte es Alejandro Zendejas, que tiene probabilidades de jugar. Sin embargo, depende de su proceso de recuperación luego de que sufriera fatiga muscular en el duelo del 21 de octubre ante el Atlas. Desde entonces no ha visto acción con las Águilas.

América viene de empatar 2-2 con el Toluca y se mantiene como líder de la tabla general luego de 15 fechas. Con 29 unidades, es seguido muy de cerca por las Chivas y Cruz Azul (también con 29 puntos pero menor porcentaje de goleo).

Por tanto, el partido Pumas vs América del sábado 7 de noviembre será de pronóstico. Los azulcremas necesitan ganar para mantenerse en la cima, pero los universitarios saldrán a morirse en la cancha porque corren el riesgo de quedarse sin boleto a la Liguilla.

Los Pumas son un animal herido, de ahí su peligrosidad. Marchan en la posición 10 con 20 puntos y necesitan escalar dos casillas. Hay que recordar que a la Fiesta Grande sólo son invitados los primeros 8 lugares.

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Con información de N+