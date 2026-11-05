Deportes

Brian Rodríguez Es Baja en el América y Se Perderá el Partido contra Pumas

Las Águilas dieron a conocer que el futbolista uruguayo presenta una lesión. Esto es lo que sabemos

Brian Rodríguez controla el balón durante un partido de Las Águilas.Brian Rodríguez controla el balón durante un partido de Las Águilas. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+