El Club Como Iguala la Mayor Goleada en la Historia de la Champions: 9-1 al Lens

Este día quedará en las páginas doradas del equipo italiano Como. Y no es para menos, además de sumar su tercera victoria, entró en la lista de récords de la Champions League al igualar la mayor goleada en la historia del torneo europeo de clubes.

Aunque antes hubo otros equipos que ganaron por ventaja de 8 goles, es la segunda vez que se marcan 9 en un duelo de la Champions. El aplastante desempeño del Como hizo recordar el 9-2 del Bayern Munich ante el Dinamo de Zagreb el 17 de septiembre de 2024.

También viene a la cabeza el 8-0 del Liverpool al Besiktas turco el 6 de noviembre de 2007. Aunque el Real Madrid igual tiene en su currículum el 8-0 ante el Malmo sueco, que consiguió en diciembre del 2015.

Así que el conjunto italiano que dirige el técnico español Cesc Fábregas alcanzó los ocho goles de diferencia que establecieron anteriormente los Gunners y los Merengues.

El Como también es el segundo equipo capaz de marcar 9 tantos en un partido de la Champions, después del Bayern. Pero los italianos establecieron una nueva marca al conseguirlo como visitantes, según los datos difundidos por los organizadores del torneo.

El partido Lens vs Como destaca además entre los encuentros con mayor número de goles de la historia del torneo, con 10 en total.

Solo cuatro partidos habían alcanzado o superado esa cifra, como el 8-4 del Borussia Dortmund al Legia de Varsovia en noviembre de 2016, que es el encuentro más goleador de la competición, con 12 tantos.

La diferencia entre el Como y el Lens en la actual Champions League es notable. El club italiano pelea por los primeros puestos de la tabla general, mientras que el conjunto galo anda arrastrando el prestigio en la parte baja.

Luego de 4 fechas, el Como suma tres victorias y una derrota, para 9 unidades. Por el momento se ubica en el escalón 4 de la clasificación, sólo abajo del Arsenal (10 puntos), Real Madrid (12) y París Saint-Germain (12).

Mientras que el Lens apenas tiene 3 unidades, luego de un triunfo y tres derrotas. El club francés está en el sitio 33 de 36 en la tabla general.

Con información de N+