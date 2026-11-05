Deportes

El Club Como Iguala la Mayor Goleada en la Historia de la Champions: 9-1 al Lens

En la Jornada 4 del torneo, el equipo que dirige Cesc Fábregas no tuvo piedad del club francés

El argentino Nico Paz marcó un gol en triunfo de su equipo, el Como, ante el Lens.El argentino Nico Paz marcó un gol en triunfo de su equipo, el Como, ante el Lens. Foto: Reuters

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