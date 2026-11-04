Deportes

Juan Brunetta, Futbolista de Tigres, Denuncia que Fue Víctima de Estafa

El delantero de la UANL y otros jugadores argentinos fueron estafados con más de 2 millones de dólares

El jugador Juan Brunetta, de Los Tigres, fue defraudado con casi dos millones de pesos.El jugador Juan Brunetta, de Los Tigres, fue defraudado con casi dos millones de pesos. Foto: Reuters

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