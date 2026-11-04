Juan Brunetta, Futbolista de Tigres, Denuncia que Fue Víctima de Estafa

Malos momentos vive el futbolista Juan Brunetta. Primero, su equipo Tigres está hundido en una crisis de resultados y se quedará sin Liguilla. Luego, fue víctima de estafa y ya interpuso una denuncia ante las autoridades. Esto es lo que sabemos del caso.

De acuerdo con medios argentinos, Brunetta fue enganchado en un supuesto negocio millonario junto con otros futbolistas del equipo Estudiantes de La Plata que son sus amigos. De hecho, uno de ellos fue el contacto para que él se interesara en invertir.

Además de Brunetta, hay otros 6 futbolistas argentinos a los que les robaron su dinero. Se trata de Facundo Fraga, Leonardo Jara, Ezequiel Cerutti, Lucas Rodríguez, Gonzalo Maroni, Alejandro Mena.

Todos ellos fueron invitados a invertir en un negocio inmobiliario que consistía en comprar, remodelar y posteriormente alquilar propiedades en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Pero luego de aportar grandes cantidades empezaron a notar que algo no andaba bien.

Detectaron irregularidades, como el hecho de que las propiedades nunca se pusieron a sus nombres, entre otras cosas. También les daban recibos con sus supuestas ganancias, pero los depósitos bancarios eran mucho menores.

Así que Juan Brunetta y sus amigos futbolistas decidieron contratar a un equipo de abogados para interponer una demanda en el Departamento Judicial de La Plata contra quiénes resulten responsables.

Todos ellos señalan un fraude que llega a los 2.1 millones de dólares, divididos de la siguiente manera:

Facundo Fraga: 720,000 dólares

Leonardo Jara: 520,000 dólares

Ezequiel Cerutti: 320,000 dólares

Lucas Rodríguez: 180,000 dólares

Gonzalo Maroni: 170,000 dólares

Alejandro Mena: 110,000 dólares

Juan Francisco Brunetta: 105,000 dólares

Mientras Brunetta está preocupado por los miles de dólares que ha perdido, además debe lidiar con las críticas por la pésima campaña de los Tigres. El equipo de la UANL no podrá acceder a la Liguilla y además le esperan dos duelos muy complicados en las dos últimas fechas: ante Cruz Azul y América.

Con información de N+