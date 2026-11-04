Rafa Márquez Puede Convocar a Rodrigo Huescas a la Selección Mexicana

Luego de que se rompiera la rodilla en octubre del 2025, el futbolista Rodrigo Huescas ya regresó a las canchas como titular con el FC Copenhague de la Superliga de Dinamarca. El exjugador del Cruz Azul está en plena forma y todo indica que será llamado por Rafa Márquez para reforzar a la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA.

Hay que recordar que México se medirá con Jamaica a mediados de noviembre. Serán dos partidos, ida y vuelta, en cuartos de final de la Nations League de la Concacaf. La visita será en el Estadio Nacional de Kingston, el sábado 14, y la vuelta en el Estadio Banorte de la CDMX el martes 17.

De acuerdo con medios deportivos, el entrenador Rafael Márquez aprovechará la fecha FIFA de noviembre para observar a Rodrigo Huecas, con quien ya conversó sobre su regreso al equipo Tricolor.

Huescas sufrió una dura lesión hace poco más de un año: en octubre del 2025 se rompió el ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Y apenas hace una semana volvió a jugar 90 minutos con su equipo, el FC Copenhague.

“Me siento muy feliz, por supuesto, de volver a jugar. Finalmente puedo jugar 90 minutos. Así que es muy importante para mí estar al mismo ritmo que el equipo. Ahora toca mirar hacia los próximos partidos”, dijo Huescas ante las cámaras del club.

Así que está listo para volver a vestir la camiseta de México. Hay que recordar que antes de su lesión era habitual en las convocatorias de Javier Aguirre, quien lo llamó para el Final Four de la Concacaf Nations League. Y estaba considerado para la Copa Oro, pero se perdió el llamado debido a un problema disciplinario: fue detenido en Dinamarca por conducir a exceso de velocidad.

Otro que también está en la agenda de Rafa Márquez es el delantero Armando León, quien milita en el NK Osijek de la Primera División de Croacia. El artillero nacido en Ensenada, Baja California, hace 26 años ha llamado la atención debido a su cuota goleadora.

Y es que desde que emigró a Europa lleva 47 tantos en 66 partidos. Luego de jugar para los Panzas Verdes de León y los Alebrijes de Oaxaca, este delantero de 1.89 metros de estatura se fue a jugar a la Liga de Andorra en el 2023. Posteriormente, en este año llegó a la Primera Liga de Croacia para enrolarse con el NK Osijek.

Luego de 12 fechas, el equipo en el que milita Armando León Reséndez se ubica en la tercera posición de la tabla general con 20 unidades, a 6 del líder del futbol croata.

Con información de N+