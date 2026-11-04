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Rafa Márquez Puede Convocar a Rodrigo Huescas a la Selección Mexicana

El futbolista del FC Copenhague está totalmente recuperado de la lesión de rodilla que lo alejó un año de las canchas

Rodrigo Huescas recuperó la titularidad y jugó 90 minutos en la Liga de Dinamarca luego de un año lesionado.Rodrigo Huescas recuperó la titularidad y jugó 90 minutos en la Liga de Dinamarca luego de un año lesionado. Foto: FC Copenhague
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