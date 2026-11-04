Seguridad

Encuentran Cuerpo al Interior de Primaria en Caborca, Sonora

La víctima contaba con un reporte de desaparición interpuesto por sus familiares desde el lunes pasado 2 de noviembre

Encuentran Cuerpo al Interior de Primaria en Caborca, SonoraEncuentran Cuerpo al Interior de Primaria en Caborca, Sonora. Foto: Art. 7mo el Observador

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