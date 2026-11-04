Encuentran Cuerpo al Interior de Primaria en Caborca, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora investiga el hallazgo sin vida de Héctor, de 50 años de edad, registrado la mañana de este martes, 3 de noviembre, en el interior de la escuela primaria Justo Sierra, ubicada en la colonia Deportiva de Caborca.

De acuerdo con el informe oficial, la víctima contaba con un reporte de desaparición interpuesto por sus familiares desde el lunes pasado 2 de noviembre, fecha en que salió de su domicilio y se perdió contacto con él.

Las primeras indagatorias revelaron que, previo a su localización, el hombre envió mensajes de despedida a familiares y allegados manifestando atravesar por dificultades personales y económicas.

El hallazgo se registró al filo de las ocho de la mañana, cuando un docente del plantel escolar lo encontró en el patio frontal de la institución, dando aviso a las autoridades correspondientes.

Personal de Servicios Periciales acudió al plantel educativo para realizar el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes, señalando que los indicios recabados en el sitio apuntan a un probable suicidio.

Ante estos hechos, la fiscalía hizo un llamado a la comunidad a buscar acompañamiento e intervención profesional ante situaciones de crisis emocional.

Por esta situación se suspendieron clases en el plantel educativo.