¿Dónde y Cómo Actualizar los Datos de Beneficiarios de Producción para el Bienestar? Requisitos

Si eres beneficiario de Producción para el Bienestar en 2026, pon atención porque está vigente un periodo de actualización de datos, y en N+ te explicamos cómo hacerlo y qué te piden para completar el proceso.

Recuerda que Producción para el Bienestar hace un depósito anual a sus beneficiarios hasta por 24 mil pesos según el tipo de cultivo y la superficie que estén trabajando.

El pasado 7 de septiembre se realizó el último pago a productores de café, cacao, miel y nopal entre otros, como parte del Calendario de Pagos de Producción para el Bienestar que estuvo vigente durante 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Anuncian Pagos Pendientes del Programa "Producción para el Bienestar" en Chihuahua

¿Cómo actualizar tus datos de Producción para el Bienestar?

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México anunció que con el propósito de mantener al día su patrón y garantizar la continuidad de pagos, los beneficiarios deben actualizar su información.

Durante el proceso, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) recibirá información sobre los cultivos que se trabajan, superficie y condiciones de riego del terreno, así como la tenencia de la Tierra.

Además, se solicita a los productores la georreferenciación de sus parcelas, que consiste en ubicarlas en el mapa y señalar sus límites, para conocer con precisión las unidades de producción.

Cada entidad del país ha establecido sus propias fechas, por lo que es importante informarse en la oficina local antes de acudir.

Ojo, porque este proceso está dirigido a los beneficiarios de Producción para el Bienestar y no se trata de ninguna convocatoria de afiliación de nuevos productores.

¿Qué piden para actualizar datos de productores? Requisitos

Las personas que ya estén inscritas al programa deben presentar la siguiente documentación. Se trata de un trámite personal y gratuito.

Identificación Oficial.

Comprobante de Domicilio.

Documento que acredite la propiedad o posesión de la Tierra.

Datos de georreferenciación de la parcela.

¿Dónde actualizar los datos de Producción para el Bienestar?

La Secretaría del Bienestar informó que la actualización de información de los productores se realiza de manera presencial.

Los beneficiarios deben acudir a las oficinas de representación de las Entidades Federativas (OREF), los Distritos de Desarrollo Rural (DDR), así como los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER).

En caso de dudas, la Secretaría del Bienestar indica que los beneficiarios pueden comunicarse vía telefónica a la Línea Agricultura, en el 079 (opción 5 y luego opción 4).