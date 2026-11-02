Programas sociales

¿Cómo Activar la App del Banco Bienestar para Consultar Saldo de Tarjeta con el Celular?

Checa los pasos para que puedas utilizar la aplicación oficial del Banco Bienestar y revises tu saldo de la pensión, beca u otro programa social

Checa Cómo Activar la App del Banco BienestarLa app del Banco Bienestar es muy fácil de usar. Foto: Banco Bienestar
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