¿Cómo Activar la App del Banco Bienestar para Consultar Saldo de Tarjeta con el Celular?

Los beneficiarios de los programas sociales como pensiones y becas tienen diferentes opciones para consultar el saldo de su tarjeta y una de ellas es con su celular. Por ello, acá te decimos cómo activar la App del Banco Bienestar.

Los pagos de la Pensión Bienestar de adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras se realizan sin intermediarios, directamente a la tarjeta que les dio la Secretaría de Bienestar.

Al igual que otros programas como la Beca Rita Cetina, la Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, la Gertrudis Bocanegra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, entre otros.

Debido a que son millones de beneficiarios a lo largo del país, muchos se preguntan cómo consultar el saldo de la tarjeta Bienestar, y una de las formas más práctica es con una aplicación en el celular.

¿Cómo activar la app del Banco Bienestar?

Si aún no bajas la aplicación oficial en tu celular, lo primero que debes hacer es descargarla desde la tienda de apps de Android o iOS, totalmente gratis, y dar de alta tu cuenta. Estos son los pasos que debes realizar:

Ingresa a la tienda de aplicaciones. Busca la App del Banco del Bienestar. Una vez que se haya descargado, ábrela y acepta los términos y condiciones. Escribe tu número de celular. Digita los 16 números de tu tarjeta y NIP que usas en el cajero. Genera una contraseña y repitela.

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta Bienestar desde la app?

Una vez que hayas generado tu cuenta en la aplicación, ve a la opción que dice "consulta saldo". Ahí te dirá cuánto dinero tienes para que puedas disponer de él en algún cajero o utilizando directamente tu tarjeta en los negocios que cuentan con terminal bancaria.

En la app, puedes consultar tu saldo las veces que quieras sin costo, lo único que debes tomar en cuenta es que la aplicación se cerrará después de algunos minutos de inactividad para mayor seguridad.

PPP