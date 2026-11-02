Ciencia y Tecnología

Lluvia de Meteoros en México: ¿Cuándo Ver Punto Máximo en Noviembre de 2026?

Las Táuridas del Norte y Leónidas iluminarán el cielo en el mes de noviembre.

Lluvia de Estrellas en MorelosLluvia de Estrellas en Morelos del asteroide Phaethon. Foto: Cuartoscuro

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No te pierdas las lluvias de meteoros en noviembre de 2026 desde México. Las Táuridas del Norte y Leónidas iluminarán el cielo. Aprende cómo y cuándo observar estos fenómenos astronómicos únicos.

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