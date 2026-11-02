Lluvia de Meteoros en México: ¿Cuándo Ver Punto Máximo en Noviembre de 2026?

Noviembre de 2026 traerá consigo dos espectáculos astronómicos que podrán observarse desde México: las lluvias de meteoros Táuridas del Norte y Leónidas, fenómenos que iluminarán el cielo nocturno con el paso de pequeñas partículas que, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, producen destellos luminosos.

Ambos eventos podrán apreciarse durante este mes, aunque tendrán diferentes fechas de máxima actividad y cantidades de meteoros visibles por hora.

¿Cuándo será la lluvia de meteoros Táuridas del Norte?

La primera lluvia de meteoros que alcanzará su punto máximo durante noviembre será la de las Táuridas del Norte, cuya actividad se extiende del 20 de octubre al 10 de diciembre de 2026.

De acuerdo con el calendario astronómico, su máxima actividad está prevista para el 12 de noviembre, cuando se podrán observar hasta cinco meteoros por hora, siempre que las condiciones del cielo sean favorables.

El punto del cielo del que aparentemente parecen provenir los meteoros, se encuentra en la constelación de Tauro. Para localizarlo, los observadores deberán dirigir la mirada hacia la parte este de la esfera celeste. El mejor momento para intentar observar este fenómeno será durante las primeras horas del 12 de noviembre.

El origen de esta lluvia de meteoros está relacionado con el asteroide 2004 TG10, identificado como el objeto celeste responsable de generar las partículas que producen este espectáculo luminoso.

Lluvia de meteoros Leónidas: ¿cuándo alcanzará su máximo?

Otro de los eventos astronómicos destacados de noviembre serán las Leónidas, cuya actividad se desarrollará del 6 al 30 de noviembre de 2026.

Esta lluvia de meteoros alcanzará su punto máximo el 17 de noviembre, aunque el mejor momento para observarla será durante las primeras horas del día 18, cuando podrán apreciarse hasta 15 meteoros por hora.

El radiante de las Leónidas se localiza en la constelación de Leo. Por ello, quienes deseen observarlas deberán dirigir su atención hacia la parte noreste de la esfera celeste.

El cuerpo principal responsable de originar este fenómeno es el cometa 55P/Tempel-Tuttle, cuyos restos de polvo y partículas ingresan a la atmósfera terrestre y generan los destellos conocidos como estrellas fugaces.

¿Cómo observar las lluvias de meteoros en noviembre?

Para disfrutar de ambos fenómenos astronómicos no será necesario contar con telescopios ni binoculares, ya que los meteoros pueden observarse a simple vista.

Lo más recomendable es buscar un lugar alejado de las luces de la ciudad, con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado. También es importante permitir que los ojos se acostumbren a la oscuridad durante algunos minutos.

TLS