Balaceras

Atacan a Balazos la Fachada de la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa

En el sitio quedaron aproximadamente 17 casquillos percutidos de grueso calibre

Atacan a Balazos la Fachada de la Feria Ganadera de Culiacán, SinaloaAtacan a Balazos la Fachada de la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+