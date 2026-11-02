Atacan a Balazos la Fachada de la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa

La fachada de la Feria Ganadera de Culiacán fue atacada a balazos durante la mañana de este lunes 2 de noviembre, en el área donde también se encuentra instalado un campamento militar.

De acuerdo con información recabada en el lugar, dos personas, un hombre y una mujer, llegaron a bordo de una motocicleta y, con los cascos puestos, ingresaron para comenzar a disparar hacia el espacio donde se encontraban los elementos militares; posteriormente, se dieron a la fuga.

En el sitio quedaron aproximadamente 17 casquillos percutidos de grueso calibre. Tras el ataque, los elementos desplegaron un operativo en los alrededores para localizar a los responsables, sin que hasta el momento se reportaran detenciones.

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Como medida preventiva, se suspendió la venta de boletos y se prohibió el acceso a las instalaciones de la feria. Minutos después arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones.