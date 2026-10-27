Fotos de las Huellas de Dinosaurios Halladas en Michoacán: Rastros Son de Estas Especies

Un reciente descubrimiento causó sensación en una región de Michoacán: pobladores reportaron el hallazgo de huellas de “animales gigantes”, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya confirmó que se trata de rastros de dinosaurios.

En total fueron encontradas 50 huellas en el cauce de un arroyo, en la comunidad de San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán, pero aún podría haber más.

Las icnitas –como se les conoce a las huellas fosilizadas– se detectaron en un rango de 40 metros cuadrados de extensión, sobre una plataforma de roca sedimentaria, en el borde del río.

Las icnitas fueron localizadas en San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán. Foto: INAH

El descubrimiento en Michoacán

En un comunicado, el INAH dio a conocer que el investigador Raymundo Cervantes Barriga se trasladó hasta el sitio, luego de que los pobladores avisaran sobre la presencia de huellas de “animales gigantes”.

Después de realizar un dictamen, el experto confirmó que se trata de pisadas de dinosaurios herbívoros y carnívoros, de talla mediana y grande, que habitaron una parte de Michoacán hace aproximadamente 65 millones de años.

Lo anterior durante el Cretácico tardío, cuando la región debió tener cuerpos de agua donde los animales se acercaban a alimentarse.

El INAH indicó que desde el 21 de octubre de 2026, un equipo de especialistas comenzó las labores de documentación y registro del lugar, pero aún quedan grandes espacios por revisar, por lo que se prevé aumente el número de huellas.

Las huellas de dinosaurio son de tres familias: tiranosáuridos, raptores y hadrosauridae. Foto: INAH

¿De qué especies son las huellas?

Según la evidencia, se trata de una serie de huellas perteneciente a distintas especies, la cual podría extenderse varios metros más. Las dimensiones de las icnitas varían entre los 12 y los 48 centímetros de longitud, y anchura de hasta 30 centímetros.

De manera preliminar y por la morfología de las pisadas (tamaño, forma, número de dedos y profundidad), el paleontólogo las atribuyó a tres familias de dinosaurio:

Una carnívora de terópodos, de gran tamaño, de hasta 4 metros de altura, posiblemente la de los tiranosáuridos, caracterizada por su huella de tres dedos. Otra corresponde a dinosaurios más pequeños, de hasta 2 metros de altura, similares a los raptores (Dromaeosauridae), de tres dedos. La tercer es de una especie herbívora, del tipo pico de pato (Hadrosauridae), que pudieron llegar a medir 4 metros de altura, cuya huella deja ver tres dedos y extremos redondeados.

Las pisadas estaban en un rango de 40 metros cuadrados de extensión, en el borde del río. Foto: INAH

Zonas de Michoacán con antecedentes de dinosaurios

De acuerdo con Cervantes Barriga, en Michoacán se tienen antecedentes de este tipo de huellas en tres sitios: Playa Azul, en Lázaro Cárdenas; El Aguaje, en Aguililla, y los límites de Tiquicheo y Tuzantla. Ahora, este punto en Apatzingán representaría el cuarto.

En México hay poco más de 30 sitios con icnitas de dinosaurio registrados ante el INAH, ubicados en Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y Michoacán.

“Hay muchos sitios paleontológicos, pero pocos conservan evidencias con tales temporalidades. Este yacimiento se localizó en un área del país que enfrenta diversos retos sociales, por lo que un hallazgo así puede motivar a las poblaciones de la región, principalmente las infancias”, apuntó el especialista.

“Valioso hallazgo nos acerca a la historia”

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que “estas huellas nos acercan a una historia del territorio mexicano de hace millones de años”.

Indicó que el compromiso del INAH ahora es “estudiar y proteger este patrimonio con rigor científico, para ampliar nuestro conocimiento sobre la vida que existió en México y conservar esta evidencia para las futuras generaciones”.

“Este valioso hallazgo, registrado en una plataforma de roca sedimentaria, incluye rastros atribuibles a tres familias de dinosaurios: tiranosáuridos, raptores y hadrosáuridos. Este descubrimiento, del que aún se prevé que aumente el número de huellas, confirma que la colaboración entre comunidades e instituciones es fundamental para garantizar la protección y el estudio del patrimonio natural y cultural de México”, añadió.

SPB