Ciencia y Tecnología

Fotos de las Huellas de Dinosaurios Halladas en Michoacán: Rastros Son de Estas Especies

¿Raptores y tiranosaurios habitaron Apatzingán? El INAH confirma hallazgo de icnitas y revela a qué familias de dinosaurios pertenecen

Huella de dinosaurio encontrada en margen de un río en Michoacán. Foto: INAHHuella de dinosaurio encontrada en margen de un río en Michoacán. Foto: INAH

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