Transportistas Continúan Manifestación en el Acotamiento del Bulevar Aeropuerto en León

Tráileres y camiones permanecen en el acotamiento del bulevar Aeropuerto a manera de manifestación.

Desde el pasado lunes alrededor de las 8:40 de la mañana se comenzó con la movilización de transportistas para exigir mayor seguridad en las carreteras del país.

La ruta que tomaron fue por el bulevar Aeropuerto hasta el bulevar Delta para tomar la carretera federal 45 con dirección a Irapuato.

Por la noche se registraron bloqueos intermitentes y hoy martes por la mañana se estacionaron los tráileres a un lado del bulevar Aeropuerto.

Se planea que a las 9:00 de la mañana inicie la movilización y posibles bloqueos intermitentes en carreteras por donde vayan circulando.

Camiones y tráileres continúan uniéndose a sus compañeros e integrándose al contingente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación Protestan Exigiendo Mejoras Salariales en León

En Pénjamo también se registrará una caravana de protesta por parte del Movimiento Agropecuario que comenzará en el puente La Maraña a las 9:30 de la mañana.

Los agricultores piden mayor presupuesto al sector agropecuario por parte del gobierno federal y la dignificación del sector.