Seguridad

Transportistas Continúan Manifestación en el Acotamiento del Bulevar Aeropuerto en León

Choferes de tráileres, camiones de carga y de pasajeros, siguen protestando y esperando llegar a un acuerdo con el gobierno federal

Transportistas Continúan Manifestación en el Acotamiento del Bulevar Aeropuerto en León.Transportistas Continúan Manifestación en el Acotamiento del Bulevar Aeropuerto en León. Foto: N+

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Desde las 8:40 de la mañana aproximadamente comenzó el recorrido desde el Puente del Milenio en León con dirección a la carretera federal 45, rumbo a Irapuato.

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