Accidentes

Accidente en la Autopista México-Toluca Hoy: ¿Qué Pasó en la Carretera con Tráiler e Incendio?

A pesar de lo aparatoso del choque, no hay personas fallecidas ni lesionadas de consideración

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Tráiler Choca con un Grupo de Manifestantes en la Autopista México-Toluca

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Impactante accidente en la Autopista México-Toluca: un tráiler se incendió tras chocar con transportistas en paro. Afortunadamente, no hay víctimas mortales. Descubre los detalles.

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