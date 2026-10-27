Accidente en la Autopista México-Toluca Hoy: ¿Qué Pasó en la Carretera con Tráiler e Incendio?

Un aparatoso accidente se registró la madrugada de hoy en la Autopista México-Toluca con dirección a la Ciudad de México (CDMX); aquí te contamos qué pasó en Lerma, Estado de México, donde un tráiler se incendió.
¿Qué pasó en la Autopista México-Toluca?
Un tráiler chocó contra varias unidades de transportistas, quienes mantenían un bloqueo a la altura del kilómetro 046+800 de la Autopista México-Toluca, como parte de las movilizaciones por el paro nacional convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Por el accidente, la pesada unidad se incendió y ardió en llamas hasta quedar completamente calcinada.
La Guardia Nacional anunció que el tramo carretero fue cerrado por las labores de rescate encabezadas por cuerpos de emergencia.