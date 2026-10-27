Accidente en la Autopista México-Toluca Hoy: ¿Qué Pasó en la Carretera con Tráiler e Incendio?

Un aparatoso accidente se registró la madrugada de hoy en la Autopista México-Toluca con dirección a la Ciudad de México (CDMX); aquí te contamos qué pasó en Lerma, Estado de México, donde un tráiler se incendió.

¿Qué pasó en la Autopista México-Toluca?

Un tráiler chocó contra varias unidades de transportistas, quienes mantenían un bloqueo a la altura del kilómetro 046+800 de la Autopista México-Toluca, como parte de las movilizaciones por el paro nacional convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Por el accidente, la pesada unidad se incendió y ardió en llamas hasta quedar completamente calcinada.

La Guardia Nacional anunció que el tramo carretero fue cerrado por las labores de rescate encabezadas por cuerpos de emergencia.

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No hubo víctimas por el accidente en la México-Toluca, solo algunas personas con lesiones menores que fueron atendidas en el lugar del accidente.

Alrededor de las 11:00 horas, la circulación fue reabierta de forma parcial hacia la Ciudad de México y se mantuvo el cierre de carriles laterales, donde fue colocado el tráiler calcinado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Quedó un Camión Tras Choque Durante el Paro de Transportistas en la México-Toluca

Con información de N+.

RMT