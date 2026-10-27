Transportistas Refrendan Acuerdo con Segob para Poner Fin a Bloqueos en Carreteras

La Secretaría de Gobernación informó que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y otras organizaciones del sector se comprometieron a retirar de forma definitiva los bloqueos que realizaban en distintos puntos carreteros del país y a suspender sus manifestaciones.

El compromiso se pactó en una reunión de trabajo en la que también se acordaron mesas de diálogo con las dependencias competentes.

Los bloqueos se registraban desde el lunes en distintos puntos carreteros del país. La reunión con representantes de la Canacar y de otras organizaciones del autotransporte de carga se realizó en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), que explicó que el objetivo fue escuchar los planteamientos del sector y establecer una ruta de atención institucional.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Segob Afirma que No Existe Necesidad de Bloqueos Carreteros

Las mesas de trabajo reunirán a las dependencias competentes para abordar cinco temas: seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

La Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno coordinarán y acompañarán las reuniones para dar seguimiento a las peticiones del sector y avanzar en la construcción de acuerdos. La Segob sostuvo que el diálogo permite encauzar las demandas de los transportistas mediante la coordinación institucional y evitar afectaciones a la ciudadanía y al libre tránsito.

En el encuentro participó, como acompañante, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Con información de N+.

CT/AMP