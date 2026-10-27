Movilidad

Transportistas Refrendan Acuerdo con Segob para Poner Fin a Bloqueos en Carreteras

Las mesas de trabajo abordarán seguridad carretera, infraestructura, temas fiscales y laborales

Se Acaban Bloqueos de Transportistas: Segob Anuncia Acuerdo con Canacar para Terminar ParoTransportistas llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación y se comprometieron a retirar los bloqueos de carreteras. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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