Bloqueo en Eje Central Hoy: Alternativas Viales por Protesta de Artesanas

La circulación vehicular en Eje Central Lázaro Cárdenas está cerrada a la altura de la calle Francisco I. Madero, en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, debido a una protesta de mujeres indígenas comerciantes.

Las manifestantes, pertenecientes a la comunidad otomí, realizan esta movilización para denunciar que les retiraron las autorizaciones provisionales con las que podían ofrecer sus artesanías en distintos puntos de la zona centro, entre ellos el corredor Reforma y el cruce de la avenida Juárez.

Las comerciantes se concentraron inicialmente en las inmediaciones del Hemiciclo a Juárez y posteriormente avanzaron hacia Eje Central, donde mantienen la protesta para solicitar que les devuelvan los permisos y puedan continuar con su actividad comercial, de la que obtienen sustento económico.

En caso de que pases cerca de la zona, puedes usar como alternativas viales la Avenida de los Insurgentes y la Av. Congreso de la Unión.

Considera que debido a esta movilización, se implementan cortes escalonados desde Doctor Río de la Loza para los automovilistas que circulan en dirección al norte.

FBPT