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Bloqueo en Eje Central Hoy: Alternativas Viales por Protesta de Artesanas

Mujeres indígenas comerciantes se manifiestan a la altura de Bellas Artes

Bloqueo de mujeres artesanas en el Eje Central.Bloqueo de mujeres artesanas en el Eje Central. Foto: N+

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