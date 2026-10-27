Seguridad

Lluvias Llevan Serpientes Hasta las Viviendas en San Juan del Río, Querétaro

Autoridades municipales recomiendan no intentar atrapar ni agredir a las serpientes, sino mantener una distancia segura y reportar su presencia a personal capacitado

Lluvias Provocan Más Reportes de Serpientes en ViviendasLluvias Provocan Más Reportes de Serpientes en Viviendas. Foto: N+

Destacado

Durante la temporada de lluvias aumentan los reportes de serpientes en viviendas y comunidades de San Juan del Río.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+