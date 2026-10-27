Lluvias Llevan Serpientes Hasta las Viviendas en San Juan del Río, Querétaro

Durante la temporada de lluvias aumentan los reportes por la presencia de serpientes en viviendas y comunidades de San Juan del Río, debido a que las corrientes de agua pueden desplazarlas de sus refugios hacia zonas habitadas, informó Fernando Vázquez Viveros, comandante de Bomberos Voluntarios del municipio.

El funcionario explicó que los bomberos cuentan con capacitación y equipo especializado para capturar de manera segura a estos animales, en coordinación con Control Animal, instancia que se encarga de trasladarlos y reintegrarlos a su hábitat natural.

Señaló que el personal recibe capacitación constante por parte de especialistas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), particularmente biólogos que les proporcionan conocimientos para el manejo y la captura de serpientes.

Vázquez Viveros indicó que la mayoría de los ejemplares localizados recientemente han sido culebras no venenosas; sin embargo, recordó que también se han atendido casos que requieren mayor precaución, como el registrado hace aproximadamente dos meses en la comunidad de El Coto, donde fue localizada una serpiente de cascabel.

Ante esta situación, pidió a la población evitar agredir a estos animales, ya que pueden reaccionar e intentar morder cuando se sienten amenazados.

Recomendó mantener una distancia segura, no intentar atraparlos ni golpearlos y reportar su presencia a las autoridades para que personal capacitado realice las maniobras correspondientes.

Finalmente, reiteró que los ejemplares capturados son trasladados en coordinación con Control Animal para su liberación en un entorno adecuado, con el objetivo de proteger tanto a la población como a las especies.