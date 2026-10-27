Seguridad

Cateo Termina con Dos Detenidos y Presuntas Drogas Aseguradas en Veracruz

El operativo se realizó en la colonia Centro de Chicontepec donde fueron capturados Fredy Miguel ’N’ y Heidy Celenne ’N’

Cateo en Chicontepec termina con dos detenidos y presuntas drogas aseguradasCateo en Chicontepec termina con dos detenidos y presuntas drogas aseguradas. Foto: FGE

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Fredy Miguel y Heidy Celenne capturados en Chicontepec con sustancias sospechosas. Las investigaciones continúan.

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