Cateo Termina con Dos Detenidos y Presuntas Drogas Aseguradas en Veracruz

Dos personas fueron detenidas durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Centro de Chicontepec, donde también fueron localizadas sustancias con características similares a drogas.

Los detenidos fueron identificados como Fredy Miguel ’N’ y Heidy Celenne ’N’ quienes fueron intervenidos en flagrancia durante el despliegue de elementos ministeriales, peritos y personal de seguridad pública.

Durante la revisión del inmueble, las autoridades encontraron polvo blanco, hierba seca con características similares a la marihuana y objetos presuntamente relacionados con el consumo de enervantes.

El material quedó a disposición de las autoridades para su análisis, mientras continúan las investigaciones para establecer su procedencia y determinar la posible responsabilidad de los detenidos.