Blanca Cruz Confirma 3 Renuncias al Interior del INE y Anuncia Revisión de Áreas Directivas

Esta tarde, los consejeros del Instituto Nacional Electoral dieron una conferencia de prensa, en la que indicaron que el INE se debe regir por la transparencia y rendición de cuentas.

Blanca Cruz, quien se perfila como la consejera presidenta provisional del INE, indicó que se investigarán posibles conductas indebidas en las que puedan confinarse que hayan incurrido funcionarios.

"Esta revisión debe desarrollarse en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, dentro del marco de competencias que tiene cada instancia", señaló.

Destacó que no se trata de anticipar responsabilidades ni emitir juicios, sino de garantizar que cualquier posible irregularidad sea investigada con rigor, independencia y respeto al debido proceso.

Sobre la renuncia de las tres personas, Blanca Cruz dijo: “se ha decidido tomar esas renuncias y tramitarlas en el momento que son presentadas”.

“El Instituto Nacional Electoral está de pie, está trabajando y está plenamente preparado para cumplir con su responsabilidad constitucional de realizar elecciones”, afirmó.

Blanca Cruz se perfila como la consejera presidenta provisional del INE. La Constitución establece que, si la falta de la presidencia ocurre en los primeros seis años del encargo, se elige un sustituto para terminar el periodo de la vacante. Esa persona estará al frente del instituto en la elección intermedia de 2027 y en la presidencial de 2030.

Queda por definirse si la Cámara deberá elegir a una mujer. La ley exige que la conformación del Consejo General garantice la paridad de género, y en 2023 la Sala Superior resolvió que la quinteta para la presidencia se integrara solo por mujeres, conforme a la alternancia de género.

El lunes, en una primera reunión, los 10 consejeros electorales no avanzaron en los acuerdos para designar a quien ocuparía la presidencia provisional. Ese mismo día, el INE informó en un comunicado que las consejerías acordaron que el organismo seguirá operando con regularidad y sin contratiempos en la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, conforme a las actividades y plazos ya aprobados por el Consejo General. Los consejeros volvieron a reunirse a las 8:30 horas del martes para cumplir con el mandato legal de designar de entre ellos a quien encabezaría el instituto durante las siguientes semanas.

Los consejeros Arturo Castillo Loza y Uuc-kib Espadas Ancona aseguraron que el INE vive una crisis sin precedentes, de carácter histórico, que debe atenderse. Ambos la calificaron de "dimensiones gigantescas".

Taddei presentó el lunes 26 de octubre su renuncia ante la Cámara de Diputados, con efectos a partir de ese mismo día. La carta, dirigida a Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva, lleva el sello de recepción de la Presidencia de la Mesa Directiva con la hora 14:33. Taddei asumió el cargo en abril de 2023 por designación de la Cámara y escribió que el instituto y sus responsabilidades constitucionales deben prevalecer por encima de cualquier interés personal.

La renuncia se produjo luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunciara el viernes 23 de octubre una investigación en el INE por presunto uso indebido de recursos públicos. La indagatoria abarca al instituto, a los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a empresas, servidores públicos y proveedores relacionados, y la ASF indicó que ya cuenta con elementos e indicios de irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

Humphrey pidió una auditoría externa al INE y que el Congreso de la Unión revierta la reforma que faculta a la presidencia del instituto a hacer nombramientos administrativos sin consultar al resto de los consejeros.

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