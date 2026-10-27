Flávio Bolsonaro Llega a EUA y es Recibido por su Hermano, Reportan Medios Brasileños

Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial, arribó a Estados Unidos este martes, luego de salir de Brasil en el curso de investigaciones en su contra, a solo 48 horas de ser derrotado en los comicios frente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con la información publicada por el diario brasileño O Globo y medios estadounidenses, Eduardo Bolsonaro recibió a su hermano Flávio en Miami, Florida, tras haber coordinado de manera conjunta su salida de Brasil.

Flávio viajó a la unión americana acompañado por su esposa y sus dos hijas, según el medio brasileño, y se encontró con su hermano, quien reside en ese país desde febrero de 2025. La ruta que siguió para salir de Brasil y si tiene previsto radicar en Estados Unidos aún no se ha revelado.

Tras escapar de Brasil, después de que un juez le pidiera su pasaporte, el también senador se suma a lista de políticos que huyeron del país, entre los que se encuentran su hermano Eduardo y dos condenados por el intento de golpe de Estado de 2023.

El excandidato del Partido Liberal (PL) se fugó a Estados Unidos después que un juez ordenara entregar sus pasaportes en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero que permanece bajo secreto judicial, pero que fue revelada por los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo.

El hermano del excandidato afirma ser víctima de una "persecución judicial" y la semana pasada sugirió que Flávio siguiera sus pasos en caso de perder los comicios.

En esta lista también se encuentra Alexandre Ramagem, director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) durante el mandato de Bolsonaro, que reside en Florida para evitar una condena a 16 años de prisión.

En los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe de Estado, huyó de manera clandestina por vía terrestre por la frontera de Guyana y puso rumbo a Estados Unidos.

La exdiputada Carla Zambelli, una de las figuras más conocidas del bolsonarismo, permanece en Italia tras ser condenada en dos procesos penales.

Abandonó Brasil en junio de 2025, semanas después de que el Supremo le impusiera diez años de prisión por la invasión informática de los sistemas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), junto con el pirata informático Walter Delgatti Neto.

La sentencia argumentó que introdujeron documentos falsos en los sistemas, entre ellos una orden de detención contra el juez de Moraes, pero las autoridades italianas descartaron su extradición por este caso.

Esto ocurre cuando la Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes de Flávio Bolsonaro después que este incumpliera una decisión judicial que ordenaba la entrega de dichos documentos antes de la mañana de este martes.

Los aliados del legislador comentaron que este abandonó Brasil tras la orden de incautación emitida por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). Se trata de cinco personas cercanas al candidato derrotado en las elecciones presidenciales las que aseguraron que habría viajado a Estados Unidos.

La posibilidad de abandonar el país tras la derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comenzó a ser discutida por Flávio con sus aliados el mismo domingo.

El senador había decidido que solo su esposa y sus hijas viajarían al extranjero por motivos de seguridad. Esta postura cambió después que Moraes ordenó la entrega de los pasaportes a la Policía Federal, ante el riesgo de fuga. Disgustado con la decisión y convencido de que podría ser detenido, Flávio habría decidido acompañar a su familia.

¿Por qué Bolsonaro decidió viajar a Estados Unidos? El senador brasileño es objeto de dos investigaciones, una de ellas, bajo la instrucción del ministro Moraes, la Policía Federal indagó sobre la presunta participación del legislador en una supuesta trama de lavado de dinero en la que estaría involucrado el abogado Willer Tomaz.

Además es objeto de una investigación sobre la financiación de la película "Dark Horse", un filme biográfico sobre su padre que contó con recursos del banquero Daniel Vorcaro, excontrolador del banco Master.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunció sobre este tema, al afirmar: "quien no debe, no teme", por lo que "quien sale escondido de su país, debe alguna cosa", en referencia a la presunta huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

"Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas", dijo Lula sobre su rival derrotado en las elecciones del domingo, durante el festejo de sus 81 años, en su residencia en Brasilia.

HVI