Política

Diputados Aprueban la Cuenta Pública 2024; Hay 65 Mil 169 mdp Pendientes por Aclarar

No hubo abstenciones; 59 mil 363.7 millones de los pendientes son de entidades federativas

Diputados Aprueban la Cuenta Pública 2024; Hay 65 Mil 169 mdp Pendientes por AclararPleno de la Cámara baja durante la discusión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Foto: Cámara de Diputados

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