Diputados Aprueban la Cuenta Pública 2024; Hay 65 Mil 169 mdp Pendientes por Aclarar

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 321 votos a favor y 117 en contra, sin abstenciones, la Cuenta Pública 2024 —el documento contable en el que el gobierno federal da cuenta de los ingresos, el gasto y la deuda pública del año—, ejercicio en el que concluyó el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El documento registra 65 mil 169.1 millones de pesos pendientes por aclarar. De ese monto, 59 mil 363.7 millones corresponden al gasto de las entidades federativas y 5 mil 805.4 millones al del gobierno federal.

La Cámara de Diputados informó que se aprobó, en lo general y en lo particular —es decir, el decreto en su conjunto y cada uno de sus artículos—, el decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

De acuerdo con la presentación del documento en el portal de la Cuenta Pública, esta se integra por ocho tomos que abarcan los resultados generales, el gobierno federal, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, el sector paraestatal y las empresas productivas del Estado. Con esa información, la Cámara de Diputados evalúa los resultados de la gestión financiera, comprueba si esta se ajustó a lo señalado en el Presupuesto y verifica el cumplimiento de los objetivos de los programas.

El Ejecutivo Federal presenta la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El documento se publica en medios electrónicos para que fiscalizadores, académicos, investigadores y ciudadanos puedan consultarlo.

Con información de Héctor Guerrero.

CT