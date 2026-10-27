Seguridad

Detienen a Dos Hombres por Robos a Casas en San Nicolás, Nuevo León

Dos hombres fueron señalados por presuntamente robar viviendas en la colonia Cabecera Municipal

Hombres son detenidos por robos a casas.Hombres son detenidos por robos a casas. Policía San Nicolás

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Detenidos dos hombres por robos en San Nicolás. Ronaldo Josué N. y Guillermo Daniel N. enfrentan cargos por presunto robo calificado en la colonia Cabecera Municipal.

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