Detienen a Dos Hombres por Robos a Casas en San Nicolás, Nuevo León

Dos hombres señalados como presuntos responsables de robos a casa habitación fueron detenidos mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Los investigados fueron identificados como Ronaldo Josué 'N' y Guillermo Daniel 'N', quienes estarían relacionados con diversos robos registrados en la colonia Cabecera Municipal.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, ambos son señalados por su presunta participación en el delito de robo calificado a casa habitación, por hechos ocurridos en ese sector del municipio.

Tras su detención, los dos hombres fueron trasladados al Centro de Reinserción Social número 1 Norte, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento legal.

Las investigaciones buscan establecer la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos reportados en la zona, debido a que ambos son relacionados con diversos robos en la colonia Cabecera Municipal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Van al Penal Dos Hombres por Robo en San Nicolás

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre el monto de lo presuntamente robado, las viviendas afectadas ni las fechas en que habrían ocurrido los demás casos.

Los señalados deberán enfrentar el proceso correspondiente ante las instancias judiciales, mientras se determina su situación jurídica.