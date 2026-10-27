Medio Ambiente

Alertan por Riesgos Ambientales de la Reventa de Llantas Usadas en Tamaulipas

Destacaron que el principal problema es que se acumulan en terrenos y representan un riesgo para las comunidades

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Reventa de llantas usadas: un peligro oculto en Tamaulipas. Conocidos como 'gallitos', estos neumáticos se acumulan y generan riesgos ambientales.

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