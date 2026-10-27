Alertan por Riesgos Ambientales de la Reventa de Llantas Usadas en Tamaulipas

La reventa de llantas usadas que ingresan desde Estados Unidos representa un problema ambiental y de seguridad para Tamaulipas, reconoció el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Becker Hernández.

Conocidos como 'gallitos', estos neumáticos que conservan entre un 20 y 30 por ciento de vida útil son comercializados en México, mientras miles de llantas se acumulan en terrenos y representan un riesgo para las comunidades.

Uno de los casos se encuentra en Reynosa, en un predio ubicado en Balcones de Alcalá, donde se concentran más de 300 mil neumáticos. Para reducir el pasivo ambiental, una trituradora procesa diariamente entre 2 mil 500 y 2 mil 700 llantas, con la meta de recuperar el terreno antes de que concluya el año.

Becker Hernández explicó que la reventa de estos neumáticos es una práctica difícil de detectar, debido a que algunos automovilistas cambian las llantas de sus vehículos en Estados Unidos y regresan a México con las usadas para comercializarlas.

El funcionario señaló que existe una disposición federal que prohíbe la importación de este tipo de neumáticos usados, aunque reconoció que detectar estas prácticas representa un reto para las autoridades.

Ante esta situación, llamó a la población a evitar la compra y reventa de los llamados 'gallitos', debido a los riesgos ambientales y de seguridad que pueden generar, especialmente cuando se acumulan en grandes cantidades y se registran incendios.