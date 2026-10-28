Sociedad

¿Dónde y Cómo Denunciar el Envenenamiento de Perros y Gatos en CDMX tras Casos en Parque España?

Vecinos de la colonia Condesa indicaron que varios animales han sido intoxicados en el Parque España; así los descubrieron

Esto debes hacer para denunciar el envenenamiento de perros o gatos en CDMXFoto: Cuartoscuro
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