¿Dónde y Cómo Denunciar el Envenenamiento de Perros y Gatos en CDMX tras Casos en Parque España?

Al menos dos perros murieron y cuatro más recibieron atención médica veterinaria, luego de ser presuntamente envenenados con carne en inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; las autoridades ya investigan.

Según los tutores de los animales afectados y vecinos de la colonia Condesa, detectaron pastillas azules envueltas en trozos de proteína, la cual era "atractiva" para los animales de compañía. Los perros que consumieron esa carne presentaron varios síntomas, entre ellos, salivación, desorientación y convulsiones.

Por esta razón, peritos de la Fiscalía CDMX acudieron al Parque España, uno de los preferidos para pasear a las mascotas. En el sitio localizaron las presuntas sustancias.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación y revisan las cámaras de videovigilancia para identificar a los presuntos responsables. En tanto, pidieron a los habitantes que eviten llevar a sus mascotas al parque hasta que concluyan las pesquisas y se determine que sea seguro para los seres sintientes.

¿Dónde se denuncia el envenenamiento de perros y gatos en CDMX?

El envenenamiento es un delito de maltrato animal, por lo tanto, es castigado. Según el Artículo 350 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que equivale a 35 mil pesos y más de 58 mil, considerando el valor diario de la UMA vigente desde el 1 de febrero de 2026.

Esto para quien "dolosamente realice actos de maltrato o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier especie animal". Es importante destacar que la legislación establece que estos actos son lesiones, daño o alteración en su salud. Además, estipula que las sanciones mencionadas pueden aumentar hasta en dos terceras partes, si ocurre lo siguiente:

Se ponga en peligro la vida de la especie animal; cuando le cause un daño temporal o permanente que le provoque falta de movilidad de alguna parte del cuerpo o afecte el normal funcionamiento de sus órganos; y se mutile con algún fin distinto a cualquier procedimiento veterinario.

Entonces, como el envenenamiento provoca afectaciones a la salud de los animales (o la muerte), es un delito que tiene que ser denunciado ante las autoridades.

En el caso de la Ciudad de México, las personas que sean testigos de crueldad o maltrato animal, tienen que denunciar ante la Dirección General de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Aquí, además de un envenenamiento o intoxicación, también se pueden denunciar casos de animales lesionados en vías primarias, secundarias o de alta velocidad. Peligro por agresión animal, venta en la vía pública o peleas de perros. Atienden hechos relacionados con rescate de animales silvestres y retiro de animales que participen en plantones o manifestaciones.

Todos los servicios son gratuitos y los números son: 55 5208 9898 o escribirles a través de su cuenta en X (@UCS_GCDMX).

EPP