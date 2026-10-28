Manifestantes Bloquean Carretera Guadalajara-Chapala por Desabasto de Agua

Ciudadanos se manifestaron sobre la carretera Guadalajara-Chapala, a la altura de la colonias Las Juntitas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, con la intención de exigir agua potable en sus casas.

La vialidad se mantiene cerrada desde las 2:00 de la tarde, hora en que los ciudadanos comenzaron a unirse para cerrar la circulación y manifestarse ante el desabasto de agua.

Por lo anterior, en la zona se reporta tráfico intenso desde El Tapatío hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Hasta el momento no se han reportado afectaciones diferentes, sin embargo, las personas continúan bloqueando la circulación, ya que aseguran que no tienen agua en sus viviendas.

Cabe mencionar que el tandeo de agua del Siapa consta de un calendario en el que algunas colonias no cuentan con el servicio dependiendo del día, sin embargo, algunos colonos afirmaron que esta rotación ha sido irregular.