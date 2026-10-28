Sociedad

Manifestantes Bloquean Carretera Guadalajara-Chapala por Desabasto de Agua

Los vecinos del municipio de Tlaquepaque se reunieron a la altura de la colonia Las Juntitas

ManifestacionMantienen bloqueada la vialidad en carretera Guadalajara-Chapala por manifestación. Foto: N+

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Vecinos de Tlaquepaque bloquean la carretera Guadalajara-Chapala exigiendo agua potable. El tráfico es intenso

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