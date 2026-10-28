América vs Tijuana: ¿Cómo Llegan al Partido Pendiente de la Jornada 7?

Con la mira puesta en la Liguilla, el club América recibe al Tijuana en duelo de la Jornada 7 que estaba pendiente desde agosto pasado debido a los compromisos de las Águilas en la Leagues Cup 2026. Así llegan ambas escuadras al juego de media semana.

Los Xolos son los que arriban con más urgencia de ganar, ya que actualmente se ubican en la posición 8 de la tabla general. Si bien están en zona de clasificación, un revés les puede costar caro porque hay varios equipos que los siguen de cerca.