América vs Tijuana: ¿Cómo Llegan al Partido Pendiente de la Jornada 7?
Las Águilas reciben a los Xolos en el estadio Banorte para un duelo de gran importancia para las aspiraciones de ambos. Estos son los detalles
Las Águilas reciben a los Xolos en el estadio Banorte para un duelo de gran importancia para las aspiraciones de ambos. Estos son los detalles
Con la mira puesta en la Liguilla, el club América recibe al Tijuana en duelo de la Jornada 7 que estaba pendiente desde agosto pasado debido a los compromisos de las Águilas en la Leagues Cup 2026. Así llegan ambas escuadras al juego de media semana.
Los Xolos son los que arriban con más urgencia de ganar, ya que actualmente se ubican en la posición 8 de la tabla general. Si bien están en zona de clasificación, un revés les puede costar caro porque hay varios equipos que los siguen de cerca.
El equipo de Tijuana suma 20 unidades, luego de 5 triunfos, 5 empates y 3 derrotas. Pero le pisan los talones equipos como Querétaro (20 puntos), Santos (19), San Luis (19) y Pumas (17), aunque estos han disputado un partido más.
Caso contrario es el del América, que se ubica en la cima de la tabla general. Los azulcremas tienen 27 puntos, por 26 del Cruz Azul y Guadalajara (segundo y tercer puesto). Pero incluso cayendo ante los Xolos, seguirá como líder general.
Pero las Águilas no se conforman y saldrán por el triunfo que los aleje de sus escoltas. Una de las ventajas con las que cuenta es que jugará como local, ante un equipo que no ha ganado como visitante en todo la temporada: lleva 4 empates y 1 derrota fuera de casa.
El partido América vs Tijuana de la Jornada 7 se llevará a cabo este miércoles 28 de octubre en el Estadio Banorte de la CDMX. La cita para que ruede el balón es a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México).
Si quieres ver el partido de manera gratuita sólo tienes que sintonizar la señal de Canal 5. Si lo prefieres, en señal de cable estará disponible a través de TUDN o lo puedes seguir en la plataforma de streaming ViX.
Hay que recordar que las Águilas buscarán quién les pague los platos rotos, luego de que el pasado fin de semana cayeron 2-1 ante el Pachuca. Los Tuzos sorprendieron a los azulcremas en el Coloso de Santa Úrsula, en partido de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.
Por su parte, los Xolos vienen motivados luego de golear 4-1 a Santos Laguna. Con ello llegaron a 4 juegos seguidos sin derrota, así que buscarán ampliar la racha positiva en el nido de las Águilas.
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Con información de N+