Deportes

América vs Tijuana: ¿Cómo Llegan al Partido Pendiente de la Jornada 7?

Las Águilas reciben a los Xolos en el estadio Banorte para un duelo de gran importancia para las aspiraciones de ambos. Estos son los detalles

Mourad El Ghezouani, jugador de los Xolos, en plena batalla con el americanista Israel Reyes.Mourad El Ghezouani, jugador de los Xolos, en plena batalla con el americanista Israel Reyes. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Estadísticas América vs Tijuana: ¿Cómo Llegan las Aguilas y Xolos al Partido Pendiente de Jornada 7 Liga MX? | N+