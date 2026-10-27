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América vs Tijuana Pasa Gratis por TV Abierta: Canal Para Ver En Vivo el Partido de Liga MX

Las Águilas jugarán su partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 frente a los Xolos

Miguel Borja y Henry Martín, jugadores del Club América, en un partido de Liga MXMiguel Borja y Henry Martín, jugadores del Club América, en un partido de Liga MX | Foto: Reuters

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