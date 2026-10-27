América vs Tijuana Pasa Gratis por TV Abierta: Canal Para Ver En Vivo el Partido de Liga MX

Luego de caer ante Pachuca el pasado fin de semana, el América perdió una racha de cinco partidos sin conocer la derrota. Aún así, el equipo de Guillermo Almada se mantiene como líder del torneo Apertura 2026 con 27 puntos, apenas uno por encima de Cruz Azul. Sin embargo, las Águilas tienen un partido pendiente y de conseguir el triunfo, podrían tomar una ventaja de cuatro unidades con respecto al segundo lugar.

El partido América vs Tijuana se disputará este miércoles 28 de octubre en la cancha del Estadio Banorte, en donde el cuadro azulcrema buscará afianzarse en la cima de la tabla, mientras que el conjunto fronterizo intentará amarrar su lugar en la Liguilla del futbol mexicano.

Aquí te decimos en dónde ver en vivo el partido entre las Águilas y los Xolos correspondiente a la Jornada 7 del certamen.

Dónde ver el partido América vs Tijuana

Afortunadamente el partido entre el América y Tijuana sí contará con transmisión en vivo para televisión abierta en México. Podrás ver el encuentro a través de la señal de Canal 5, pero también tendrás la opción de verlo en TV de paga por TUDN y, en streaming, por la app de ViX.

El duelo en la cancha del Coloso de Santa Úrsula está programado para comenzar a las 9:00 pm. Veremos si el equipo azulcrema es capaz de recuperar el buen paso por la Liga MX o si los pupilos de Sebastián Abreu logran sorprender al líder de la competencia.

Partido: América vs Tijuana

Hora: 9:00 pm

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.