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¿A Qué Hora Empieza el Show Run de Checo Pérez en Reforma?

El piloto tapatío correrá con su Cadillac en las calles de la CDMX previo al Gran Premio de México 2026

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de la Fórmula 1Sergio 'Checo' Pérez, piloto de la Fórmula 1 | Foto: Reuters

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¿A Qué Hora Corre Checo Pérez en Reforma? Momento de Inicio del Show Run de Exhibición | N+