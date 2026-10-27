¿A Qué Hora Empieza el Show Run de Checo Pérez en Reforma?

Arrancó la semana del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 y este año la afición se deleitará con el regreso de Sergio Pérez al Autódromo Hermanos Rodríguez. Luego de que la temporada anterior el piloto no tuviera equipo, esta campaña 'Checo' pertenece a Cadillac y correrá su gran premio número 300 en su país natal.

Como parte de las actividades que el piloto tapatío llevará a cabo en México, se llevará a cabo un Show Run en Paseo de la Reforma para que los aficionados puedan ver de cerca a 'Checo' Pérez y a su monoplaza Cadillac con el que correrá el fin de semana.

Esta no es la primera vez que 'Checo' Pérez se sube a un monoplaza de la Fórmula 1 para recorrer la principal avenida de la Ciudad de México. En 2021, el Show Run de Red Bull (escudería a la que pertenecía en ese entonces el mexicano) se llevó a cabo en Paseo de la Reforma durante la mañana del miércoles 3 de noviembre, cuatro días antes de la carrera de ese año y reunió a cerca de 130 mil personas.

¿A qué hora empieza el Show Run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma?

La escudería Cadillac detalló que el horario en el que se llevará a cabo el Show Run será de las 10:00 a las 12:30 horas de este miércoles 28 de octubre. La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales. Se espera que miles de personas se reúnan ese día a lo largo del recorrido para ver al piloto mexicano.

El recorrido del denominado Mexico City Show Run abarcará un tramo de Paseo de la Reforma, entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. Este corredor será el escenario donde 'Checo' Pérez conducirá su monoplaza ante miles de aficionados, por lo que la circulación vehicular de la zona tendrá que ajustarse a las necesidades del espectáculo.