Protección Civil Advierte por Lluvias, Descargas Eléctricas y Vientos en Tamaulipas

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas mantiene el llamado a la población a tomar precauciones ante el pronóstico de lluvias, chubascos y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora para este martes.

De acuerdo con los reportes meteorológicos difundidos este 27 de octubre, se prevén precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en distintas zonas de la entidad, principalmente durante el desarrollo de la jornada.

Las condiciones podrían presentarse en un ambiente de fresco a templado durante la mañana y cálido por la tarde, con variaciones de temperatura entre las regiones fronteriza, centro y sur del estado.

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Ante este panorama, se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, reducir la velocidad cuando el pavimento esté mojado y evitar cruzar calles inundadas, arroyos o corrientes de agua.

Asimismo, las autoridades exhortan a asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a los avisos oficiales, debido a que las condiciones meteorológicas pueden cambiar durante el día.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911.