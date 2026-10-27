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Protección Civil Advierte por Lluvias, Descargas Eléctricas y Vientos en Tamaulipas

Se prevén precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en distintas zonas de la entidad

Protección Civil Advierte por Lluvias, Descargas Eléctricas y Vientos en TamaulipasProtección Civil Advierte por Lluvias, Descargas Eléctricas y Vientos en Tamaulipas. Foto: N+

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Lluvias y descargas eléctricas en Tamaulipas: Protección Civil recomienda precaución al conducir y asegurar objetos.

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