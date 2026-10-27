¿Cómo Estará el Clima Mañana Miércoles en CDMX? Detalles del Pronóstico del Tiempo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer cómo estará el clima mañana miércoles en la Ciudad de México (CDMX), ante la presencia de un canal de baja presión y el ingreso de humedad de ambos océanos.

En N+ te presentamos los detalles del pronóstico del tiempo del 28 de octubre, para que sepas si hará frío o habrá lluvias en la mañana, tarde o noche y así puedas tomar tus precauciones.

Miércoles con lluvias

De acuerdo con el SMN, el miércoles se prevé en la CDMX cielo medio nublado a nublado en la mañana, con ambiente de fresco a frío.

Y en la tarde, ambiente templado y probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm), es decir, de precipitaciones intensas y de corta duración, que se caracterizan por un comienzo y un final brusco.

El organismo además previó temperatura mínima de 12 a 14 grados y máxima de 23 a 25 grados centígrados. Así como viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

El clima a detalle

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del miércoles:

Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 24 y 26 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 15 km/h.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó tener lista la mochila de emergencia con documentos personales en bolsas de plástico herméticas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías y agua potable.

Así como extremar precauciones por posible saturación de suelos y deslaves, y disminuir la velocidad, encender luces intermitentes y mantener una distancia de seguridad prudente al manejar.

SPB