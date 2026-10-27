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Tormenta Vance Avanza en el Pacífico: Hay 7 Estados en Alerta por Lluvias Fuertes y Viento

Autoridades nacionales advierten sobre los efectos del ciclón tropical y también de canales de baja presión en el país

Efectos del huracán Polo en Baja California Sur en septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEfectos del huracán Polo en Baja California Sur en septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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