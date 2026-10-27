Tormenta Vance Avanza en el Pacífico: Hay 7 Estados en Alerta por Lluvias Fuertes y Viento

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que la circulación de la tormenta tropical Vance ocasionará lluvias muy fuertes en varios estados, a pesar de que ya comenzó a debilitarse frente a costas nacionales.

Por dicha razón, la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un llamado a la ciudadanía a atender las indicaciones de seguridad correspondientes.

En un comunicado, advirtió que Vance ocasionará lluvias muy fuertes en Colima y Jalisco, así como lluvias fuertes en regiones de Michoacán y Nayarit, acompañadas de rachas de viento sostenidas y oleaje elevado en la franja costera de dichos estados.

Pero además, la CNPC advirtió que otras entidades serán afectadas por lluvias causadas por canales de baja presión; las más fuertes serán en Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Por ello, llamó a la población de esos siete estados a reforzar las medidas preventivas por precipitaciones: Jalisco, Colima, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Michoacán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México: Ubicación, Trayectoria y Efectos de la Tormenta Tropical Vance

¿Dónde se ubica la tormenta Vance?

A las 09:00 horas, Vance se localizó a 470 km al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 500 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema avanza hacia el noroeste a 13 km/h, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85.

“La tormenta tropical Vance se debilita gradualmente mientras se desplaza frente a las costas del Pacífico Central Mexicano”, expuso.

Sin embargo, de acuerdo con los pronósticos, su circulación ocasionará también vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

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Canales de baja presión

Adicionalmente, las autoridades advirtieron que canales de baja presión extendidos sobre el interior del país, en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes en Sinaloa, Durango y Zacatecas; además de chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Tlaxcala y Morelos.

La CNPC advirtió que las precipitaciones de mayor intensidad pueden acompañarse de actividad eléctrica y granizo, con riesgo de incremento en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Recomendaciones ante lluvias

En ese marco, recomendó limpiar coladeras, azoteas y canalones para prevenir acumulaciones de agua y encharcamientos.

Así como tener lista la mochila de emergencia con documentos personales en bolsas de plástico herméticas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías y agua potable.

La CNPC también aconsejó evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo, pues la fuerza de la corriente puede arrastrar objetos y personas. Además de extremar precauciones por posible saturación de suelos y deslaves; y evacuar la zona e informar de inmediato a las autoridades en caso de grietas o hundimientos en la tierra.

“Al manejar, disminuir la velocidad, encender luces intermitentes y mantener una distancia de seguridad prudente. Evitar estacionar vehículos debajo de árboles, postes de luz, espectaculares o estructuras inestables”, agregó.

SPB