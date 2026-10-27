Accidentes

Accidente de Autobús de Pasajeros Paraliza Carretera de la Sierra Norte en Puebla

El choque contra un automóvil provocó el cierre en la carretera Ahuazotepec-Zacatlán en la 'Curva del Diablo' por lo que hubo tráfico lento

Choque en la carretera Ahuazotepec-Zacatlán deja congestionamiento vial.Accidente en la carretera Ahuazotepec-Zacatlán deja congestionamiento vial. Foto: Facebook Radar Zacatlán

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Choque entre autobús de pasajeros y automóvil cierra Carretera Estatal Ahuazotepec–Zacatlán, provocando desvíos y congestionamiento vial.

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