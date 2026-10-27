Accidente de Autobús de Pasajeros Paraliza Carretera de la Sierra Norte en Puebla

El choque entre un autobús de pasajeros y un automóvil particular provocó el cierre total en la Carretera Estatal Ahuazotepec–Zacatlán a la altura de la 'Curva del Diablo'.

En el accidente se vio involucrado un autobús de la línea Rosas y un vehículo Beetle color azul, el cual terminó fuera del camino, mientras que la unidad pesada quedó atravesada en la vialidad.

Ante este incidente vial, cuerpos de emergencia se movilizaron al sitio para atender a las personas afectadas; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el número oficial de lesionados.

La circulación en la carretera Ahuazotepec-Zacatlán se vio afectada en ese tramo, por lo que conductores optaron por salirse del camino y reincorporarse metros adelante para no afectar su tiempo de llegada a sus destinos correspondientes.

Los elementos de seguridad abanderaron la zona para prevenir otro incidente mientras realizaban el retiro de las unidades siniestradas.

Se recomienda manejar con precaución en caso de tomar esta vía de comunicación ubicada en la Sierra Norte de Puebla.

En otro hecho vial, una camioneta fue impactada por un automóvil en la intersección de la 7 sur y 7 poniente de la ciudad de Puebla; además, terminaron chocando contra dos motocicletas estacionadas.

De acuerdo con lo que se observa en un video de video de vigilancia la camioneta que transporta gas comenzó a avanzar probablemente con la luz verde, pero la conductora de la camioneta roja viajaba con alta velocidad y la conductora del automóvil tampoco frenó.

El resultado de este incidente fueron severos daños materiales y dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por paramédicos de Protección Civil.

Con información de N+

MCS