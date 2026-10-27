Choque de Tráiler Deja Dos Mujeres Lesionadas en Monterrey

Dos mujeres resultaron heridas en el choque entre un vehículo compacto y un tráiler en el Boulevard Antonio L. Rodríguez, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El accidente se registró en la circulación hacia el oriente, en la colonia Miravalle.

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler impactó al auto contra el muro divisorio que colinda con el Río Santa Catarina. El choque generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el sitio.

Paramédicos y personal de tránsito acudieron al punto para acordonar el área y brindar los primeros auxilios a las dos mujeres que resultaron con lesiones, quienes viajaban a bordo del coche particular que fue impactado por la unidad de carga.

Las dos víctimas fueron atendidas en el sitio, y de acuerdo a la valoración de los paramédicos, no requirieron ser trasladadas e un hospital. Mientras se les brindaba el servicio prehospitalario, se registró tráfico durante algunos minutos en el Boulevard Antonio L. Rodríguez.

Por su parte, el vehículo de las dos mujeres quedó como pérdida total y a sólo un centímetro de caer al río. Después de varios minutos, las unidades fueron retiradas del sitio y se liberó la circulación en esta vía de comunicación.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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