Accidentes

Choque de Tráiler Deja Dos Mujeres Lesionadas en Monterrey

El auto de las dos personas heridas estuvo a punto de caer al Río Santa Catarina

Choque de tráiler y auto en MonterreyEl auto quedó a punto de caer al Río Santa Catarina. Foto: N+

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