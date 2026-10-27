Seguridad

Investigan Muerte de Guardia de Seguridad en su Lugar de Trabajo en Monterrey

Agentes ministeriales y peritos realizan las indagatorias para determinar las causas del fallecimiento y descartar un posible hecho violento.

Investigan muerte de guardia de seguridad privada dentro de su centro de trabajoMoviliza a autoridades muerte de guardia de seguridad en empresa de Monterrey

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Aunque presentaba presuntas huellas de violencia, las autoridades no descartan una muerte accidental y mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido

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