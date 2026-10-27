Investigan Muerte de Guardia de Seguridad en su Lugar de Trabajo en Monterrey

Autoridades ministeriales investigan la muerte de una persona al interior de una empresa de seguridad privada, ubicada en la zona centro de Monterrey, luego de que fuera localizada sin vida y con presuntas huellas de violencia durante la madrugada.

Los hechos se registraron en un inmueble localizado sobre la calle Privada Florida, entre Arteaga y la avenida Madero, donde elementos de distintas corporaciones de seguridad y personal especializado acudieron para iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue identificada como Blas Alejandro, de 52 años, quien fue encontrado por sus propios compañeros de trabajo inconsciente y tendido en el suelo, en la planta alta del establecimiento. Durante la revisión inicial, se observaron algunos golpes en el cuerpo, entre ellos uno en la cabeza, situación que generó sospechas sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Tras el reporte, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y comenzar con las indagatorias que permitan esclarecer lo sucedido. Asimismo, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó las labores correspondientes para recabar indicios que contribuyan a determinar las causas de la muerte.

Como parte de las primeras acciones, las autoridades acordonaron el inmueble y retuvieron a trabajadores que se encontraban en el sitio, con el objetivo de recabar información y conocer las condiciones en las que fue localizado el hombre.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido de manera oficial cómo ocurrió el fallecimiento ni han confirmado si existió la participación de otra persona.

Aunque las lesiones observadas levantaron sospechas sobre un posible hecho violento, tampoco se ha descartado que la muerte haya ocurrido de manera accidental. El caso permanece bajo investigación, por lo que se espera que los resultados periciales. Las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

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