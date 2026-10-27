Darán Apoyo Bienestar a Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años en Noviembre 2026: ¿Qué Días Pagan?

En noviembre de 2026 se dará el apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años, y si estás a la espera de tu ayuda económica, acá te decimos qué días pagan para que vayas planificando tus gastos.

De forma sorpresiva, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, anunció el calendario de pagos de las pensiones para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

De esta manera, hombres y mujeres de 30 a 64 años recibirán su apoyo económico a lo largo del mes de noviembre 2026 en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bienestar Pagará Último Bimestre de Programas Sociales del 3 al 27 de Noviembre

¿Cuándo pagan el apoyo Bienestar de 30 a 64 años en noviembre 2026?

El programa social que dará un apoyo de 3,300 pesos a hombres y mujeres de 30 a 64 años es la Pensión Bienestar para personas con discapacidad, el cual se distribuirá del 3 al 27 de noviembre de 2026.

Es importante señalar que esta ayuda no solo se otorga a las personas de dicho rango de edad, ya que se otorga desde los 0 a los 64 años en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Mientras que en las ocho entidades restantes, la pensión se otorga de 0 a 29 años, mientras que de 20 a 64 años, se entrega únicamente en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

¿Qué días pagan el apoyo Bienestar hombres y mujeres de 30 a 64 años?

Los depósitos de este programa social se realizarán en la tarjeta del Bienestar en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios. Este es el calendario con las letras por día:

Letra A: Martes 3 de noviembre 2026.

Letra B: Miércoles 4 de noviembre 2026.

Letra C: Jueves 5 y viernes 6 de noviembre 2026.

Letra D, E, F: Lunes 9 de noviembre 2026.

Letra G: Martes 10 y miércoles 11 de noviembre 2026.

Letra H, I, J y K: Jueves 12 de noviembre 2026.

Letra L: Viernes 13 de noviembre 2026.

Letra M: Martes 17 y Miércoles 18 de noviembre 2026.

Letra N, Ñ, O: Jueves 19 de noviembre 2026.

Letra P, Q: Viernes 20 de noviembre 2026.

Letra R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre 2026.

Letra S: Miércoles 25 de noviembre 2026.

Letra T, U, V: Jueves 26 de noviembre 2026.

Letras W, X, Y, Z: Viernes 27 de noviembre 2026.

La Pensión Bienestar para personas con discapacidad pagará lo correspondiente a un bimestre, el cual es el último del año, noviembre-diciembre 2026, por ello cada beneficiario recibirá un apoyo de 3,300 pesos.

PPP