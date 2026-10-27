‘El Alto al Fuego Ha Comenzado’: Melania Trump Anuncia Inicio de Tregua entre Ucrania y Rusia

La primera dama de Estados Unidos de América (EUA), Melania Trump, anunció que la madrugada de este martes entró en vigor el alto al fuego entre Ucrania y Rusia.

“El momento se aceleró dos días antes del horario previsto para proteger la seguridad de los civiles y facilitar la entrega de ayuda humanitaria crítica”, indicó a través de un mensaje en redes sociales.

De acuerdo con la primera dama, el alto al fuego entró en vigor a las 04:00 hora de Moscú, este 27 de octubre de 2026.

En su mensaje, destacó que el área geográfica de la tregua se amplió más allá de Oleshky, dentro de la Región de Jersón (Ucrania), para proporcionar un paso seguro para los convoyes humanitarios.

“El general Valery Vasilyevich, Jefe Conjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, lo ha confirmado”, destacó Melania Trump.

La pausa en los combates comenzó para permitir la entrega de medicamentos, alimentos y agua a Oleshky, ciudad ucraniana ocupada por Rusia que ha estado aislada durante meses.

La situación en esa región es desesperada, con falta de suministros para las 2 mil personas que aún permanecen allí, mientras drones y minas terrestres restringen el movimiento, señaló la agencia AP.

El sábado pasado, la primera dama Melania Trump había expresado su esperanza por la misión humanitaria y también destacó la importancia del apoyo del papa León XIV al esfuerzo.

El pontífice habló días atrás con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el presidente ruso Vladimir Putin, instándolos a permitir la entrada de ayuda humanitaria en Oleshky y la evacuación de civiles.

Oleshky está a orillas del río Dniéper, que separa a las fuerzas ucranianas de los ocupantes rusos de la ciudad. Las fuerzas de Moscú la capturaron el primer día de la invasión que comenzó el 24 de febrero de 2022. Sus edificios fueron bombardeados e incendiados.

Una investigación de AP reveló que en junio de 2023, una inundación anegó la ciudad después de que la presa de Kajovka colapsara en una explosión probablemente causada por el ejército ruso, donde cientos de residentes murieron.

Ahora, la ciudad lleva meses sufriendo escasez de alimentos y suministros médicos. Tampoco hay electricidad, calefacción ni agua corriente.

De acuerdo con la agencia, con otro duro invierno acercándose, quienes aún están allí se enfrentan a la muerte por hambre o enfermedad, mientras Rusia y Ucrania se han culpado mutuamente de la crisis humanitaria.

El acuerdo alcanzado establece tres etapas: un cese al fuego, seguido de la entrega de ayuda humanitaria y, por último, la evacuación de los civiles, expuso por su parte Dmytro Lubinets, director de derechos humanos de Ucrania y principal negociador del país en las conversaciones.

Pero antes de que se mueva cualquier ayuda, se despejarán minas en las rutas de acceso a la ciudad.

Añadió que el alto al fuego durará varios días y se aplicará en toda la región de Jersón y en zonas vecinas esenciales para la operación.

En tanto, el jefe del Estado Mayor General de Rusia, el general Valery Gerasimov, señaló que las fuerzas rusas llevarán a cabo un "reconocimiento técnico" y garantizarían que el "convoy humanitario" pueda desplazarse con seguridad hacia la ciudad.

SPB