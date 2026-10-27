Internacional

‘El Alto al Fuego Ha Comenzado’: Melania Trump Anuncia Inicio de Tregua entre Ucrania y Rusia

La primera dama estadounidense informa que el momento se adelantó para proteger la seguridad de los civiles y facilitar la entrega de ayuda humanitaria

Una mujer camina por una calle cubierta con una red antidrones, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Jersón, el 27 de octubre de 2026. Foto: ReutersUna mujer camina por una calle cubierta con una red antidrones, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Jersón, el 27 de octubre de 2026. Foto: Reuters

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